Nel retroscena della narrativa di Justice League Snyder Cut, il Joker di Jared Leto farà il suo ritorno nel franchise, anche se in modo non convenzionale, attraverso l’imminente progetto HBO Max, segnando la prima apparizione dell’attore nel ruolo dalla sua introduzione in Suicide Squad.

Justice League Snyder Cut conterrà la storia originale destinata al progetto di Snyder che è stata alterata nel montaggio cinematografico dopo che Joss Whedon ha ultimato le riprese e messo insieme la forma finale del film. Oltre a realizzare la sua narrativa, tuttavia, Snyder ha aggiunto un elemento extra nella miniserie di Justice League in quattro parti con l’inclusione di Joker.

Parlando con TheFilmJunkee su YouTube, Snyder ha rivelato per la prima volta che stava pensando di creare un fumetto che includesse Batman di Ben Affleck e Joker di Leto come materiale di accompagnamento per Justice League Snyder Cut. Ha poi continuato dicendo che il Pagliaccio Principe del Crimine è in realtà parte integrante nel fare in modo che una scatola madre possa consentire a Flash di viaggiare indietro nel tempo usando il tapis roulant cosmico:

“Non credo che succederà nulla subito, ma Jim e io abbiamo parlato un po’ di scrivere un libro o un fumetto lungo la strada per finire questo film. Se è una cosa che potrebbe interessare i fan, potrebbero sempre chiederlo a Jim. [Ride] Mi piacerebbe assolutamente creare un fumetto. Ho detto a [Jim], sai, ne stavamo solo parlando, come degli idioti: ‘Sai cosa sarebbe bello? Mi piacerebbe farlo, dì che sei nel mondo post-apocalittico e Darkseid – il mondo è caduto, e c’è la squadra di Ragtag che è rimasta in vita per cercare di rimettere le cose a posto, che all’interno di quella storia, avremmo anche inserito il retroscena di Joker che uccide Robin’. Questa sarebbe la cosa — perché il Joker è in qualche modo coinvolto nel furto della Scatola Madre e nell’usarla per creare il tapis roulant. Perché, nella mia mente, Cyborg avrebbe sempre fatto i conti e avrebbe capito: ‘Questo è quello che dobbiamo fare per tornare indietro nel tempo e avvertire Bruce correttamente’. Ma ho sempre pensato che il conflitto che stava accadendo lì fosse Bruce che riviveva gli eventi: la morte di Robin e le sue conseguenze. Ho pensato: ‘Sarebbe un fumetto divertente, anche solo la morte di Robin. Un bel pezzo unico’“.

Questo spiega perché la scena di Knightmare nel trailer di Justice League Snyder Cut presenta un Easter Egg di Joker. Quando il video promozionale è stato pubblicato, il coinvolgimento di Leto era ancora sconosciuto, e i fan lo attribuivano semplicemente a Snyder che voleva appoggiarsi all’interconnettività nel DCEU. Non molto tempo dopo, tuttavia, è stato finalmente rivelato che Leto sta tornando per riprendere il suo ruolo. Da allora, Snyder ha rilasciato alcune informazioni su come si inserisce nella sua narrativa di Justice League Snyder Cut. A un certo punto, ha lanciato l’idea che Batman si alleasse con il Joker, anche se questa è la prima volta che entra nei dettagli sul suo pieno coinvolgimento nel film.

Il ritorno di Joker nel DCEU è uno degli elementi più attesi del prossimo progetto HBO Max in quanto è totalmente inaspettato. Se la visione di Snyder fosse stata realizzata sul grande schermo nel 2017, ciò non sarebbe successo, poiché questa decisione creativa è stata resa possibile per un paio di motivi. In primo luogo, il tempo di esecuzione di Justice League così esteso ha dato a Snyder l’opportunità di esplorare questa idea. In secondo luogo, il finanziamento aggiuntivo ottenuto dal progetto ha permesso loro di riprendere alcune scene e includere Leto. È lecito aspettarsi che Joker non sarà così importante nel progetto, ma forse gli apre la strada per tornare nel DCEU.

