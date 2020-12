Il nuovo capitolo di My Hero Academia ha sbloccato un nuovo potere per…

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 295 del manga di My Hero Academia.

La guerra tra gli eroi e i cattivi è giunta alla fine, ed entrambe le parti stanno mettendo in atto le loro mosse finali per porre fine alla battaglia, almeno per ora. Midoriya ne ha passate parecchie dall’inizio dello scontro e la sua stretta vicinanza con Tomura Shigaraki ha avuto come conseguenza una forte esposizione al potere di All For One, che Tomura sta usando al massimo della sua potenza. Abbiamo visto di già come l’utilizzo di One For All da parte di Midoriya stia nettamente migliorando, e questo continua con il nuovo capitolo in cui Midorya sblocca la prossima Unicità nel suo arsenale.

La serie ha visto Izuku Midoriya sbloccare in precedenza le abilità Blackwhip e Float all’interno di One For All insieme ai suoi potenziamenti di forza e velocità standard, e ora il nuovo capitolo della serie gli ha dato un’altra abilità che dovrebbe sembrare familiare ai fan di Marvel’s Spider-Man (qui trovate la nostra recensione del videogioco esclusivo per console di casa Sony), ovvero il Danger Sense, che ricorda per l’appunto l’Intuito Ragnesco del nostro Spidey di quartiere (il che non stupisce nemmeno, visto il grande amore di Kohei Horikoshi per i comics Marvel).

Il capitolo 295 della serie vede Midoriya svegliarsi quando una voce lo chiama e gli dice di farlo. Mentre cerca di riprendersi dopo essere svenuto nel capitolo precedente, avverte una forte sensazione di dolore, come una pugnalata alla testa. È un tipo di sensazione che ha già sentito un paio di volte prima, ma questa volta il ragazzo la ricollega al Quirk che apparteneva al quarto utilizzatore di One For All: il Danger Sense.

Notando che All Might aveva scritto di questa Unicità in uno dei suoi taccuini, Midoriya si rende conto che non si è ancora mai allenato con questa abilità, ma si è semplicemente manifestata dentro di lui, come Blackwhip e Float avevano fatto prima. Ma il dolore della sua nuova Unicità lo sta facendo sentire così male che è difficile da controllare, e il giovane Midorya sta lottando strenuamente per rimanere cosciente. Quindi, Shigaraki si è potenziato attraverso questa lotta, e così ha fatto anche Midoriya.

Per fortuna non sembra che il Danger Sense sarà un Quirk difficile da nascondere come Blackwhip e Float, quindi Deku sarà in grado di allenarsi nel suo uso pur continuando a fingere che abbia un Quirk normale come tutti gli altri.

