kuroko no basket in arrivo su netflix

Con l’arrivo del nuovo anno Netflix ci regala nuove e gradite sorprese, inserendo nel suo catalogo la prima stagione di Kuroko no Basket, in onda il prossimo 15 gennaio 2021. Lo ha annunciato lo stesso Netflix in un tweet lo scorso giovedì.

New Year, New You, New Shows. Check out our 2021 lineup now! pic.twitter.com/GLjj5CyJtW — NX (@NXOnNetflix) December 18, 2020

Eccovi la sinossi:

Taiga Kagami, matricola della scuola superiore Seirin, si iscrive nel club di basket dove incontra il poco appariscente Tetsuya Kuroko, che all’inizio disprezza perché troppo insignificante. Successivamente, però, scopre che in passato ha giocato nella leggendaria e fortissima squadra chiamata “Generazione dei Miracoli”…

Kuroko no Basket: una storia che continua ad appassionare

Per chi non conosce Kuroko no Basket deve sapere che la storia ha appassionato milioni di fans fin dal suo esordio e continua tutt’oggi a regalare forti emozioni.

La trama è piuttosto semplice. C’era una volta la squadra di basket della scuola media Teiko Middle School. Quella squadra era conosciuta con il nome “Generazione dei miracoli” cinque giocatori prodigio che regalarono alla scuola una vittoria dopo l’altra. Quello che non tutti sanno è che nella squadra c’era un altro giocatore, un leggendario giocatore fantasma. Quel ragazzo era Kuroko Tetsuya.

Taiga Kagami, è appena tornato dall’America. Quando si trasferisce alla Seirin High School incontra un ragazzo, a prima vista super ordinario, di nome Kuroko. Kagami è scioccato nello scoprire che Kuroko non è bravo nel basket, anzi, è decisamente alle prime armi non essendo nemmeno capace di far entrare la palla dentro il canestro! Inoltre sembra non avere presenza sul campo tanto da sorprendere sia i giocatori della sua squadra che gli avversari. Ma è proprio questo il suo talento! Kuroko promette a Kagami di sconfiggere gli altri membri della “Generazione dei Miracoli” e di diventare, insieme alla loro squadra, i primi del Giappone.

Inizia così la battaglia di Kagami, la luce che illumina il campo e di Kuroko, l’ombra che permette alla luce di risplendere fino alla sua massima potenza!

Kuroko no Basket: il manga

Kuroko no Basket è scritto e illustrato da Tadatoshi Fujimaki. Composto da trenta volumi è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 2008 al 2014. I capitoli sono stati poi raccolti in volumi tankōbon dalla Shūeisha, che ha pubblicato il primo il 3 aprile 2009.

In Italia il manga viene pubblicato dalla Star Comics a partire dal 1º febbraio 2013.

Kuroko no Basket: i numerosi adattamenti

Il primo adattamento animato basato sulla serie Kuroko no Basket viene prodotto dallo studio Production I.G il 7 aprile 2012. Quasi la serie viene poi trasmessa in streaming da Crunchyroll. La prima stagione si è conclusa in venticinque episodi, il 22 ottobre 2012. Alla prima sono seguite altre due stagioni, sempre composte da venticinque episodi.

Viene poi rilasciato un episodio speciale dal titolo Tip Off, nel quale viene svelato il passato di Tetsuya Kuroko, al tempo in cui faceva parte della famosa squadra di basket “La Generazione di Miracoli” della scuola media Teiko.

Il manga ha anche ispirato il film Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game, andato in onda in Giappone nel marzo 2017.

Infine Basketball The Encounter di Kuroko, il primo adattamento teatrale del manga, è andato in scena per ventuno spettacoli nell’aprile 2016 a Tokyo. La seconda tappa si è svolta a Tokyo e Osaka nei mesi di giugno e luglio 2017. La terza tappa si è svolta invece a Tokyo e Osaka nei mesi di aprile e maggio 2018. Infine, il quarto spettacolo teatrale intitolato Kuroko no Basuke – Ultimate Blaze è andato in scena ad aprile e maggio 2019.

Acquista il primo volume del manga di Kuroko no Basket