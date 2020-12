Le uscite manga Star Comics del 23 Dicembre 2020 propongono la nuova edizione dell’horror Phantom Stalker Woman del maestro Minetaro Mochizuki (Dragon Head), insieme ai nuovi volumi di serie come Haikyu!, L’Emblema di Roto II e Yona. e alla conclusione del Baptism del sensei Kazuo Umezz.

A seguire tutte le uscite manga Star Comics del 23 Dicembre 2020; qui possiamo controllare gli arrivi di Gennaio, mentre qui le novità di Febbraio 2021.

Le uscite manga Star Comics del 23 Dicembre 2020

STAR COLLECTION 12

FAIRY TAIL COLLECTION 3 (di 11)

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica!

Contiene “Fairy Tail” voll. 13-18.

STAR COLLECTION 13

DRAGON BALL COLLECTION 4 (di 7)

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto l’opportunità di leggere un manga che ha letteralmente fatto storia!

Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 19-24.

STORIE DI KAPPA 300

RAW HERO 4

Akira Hiramoto

13×18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

In un mondo in cui una parte del genere umano ha ottenuto delle abilità speciali, c’è chi sta dalla parte della giustizia ed è chiamato “eroe” e chi compie dei crimini ed è chiamato “mostro”. Alla disperata ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere i fratelli minori, il giovane Chiaki finisce per accettare un impiego davvero particolare che, nonostante le ottime prospettive di guadagno, sembra stare a metà tra il bene e il male, la falsità e la verità, il dritto e il rovescio della medaglia…

Chiaki ha fatto di tutto per aiutare Mariko a realizzare il suo sogno, e in tal modo i due si sono avvicinati molto. Tutto sembra andare per il meglio, ma a un certo punto succede qualcosa di imprevedibile… Il rapporto tra i due risentirà di ciò che è accaduto una notte in una stanza d’albergo?

AMICI 272

PERFECT WORLD 10

Rie Aruga

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Tsugumi Kawana ha ventisei anni e lavora in un’azienda che si occupa di interior design. Durante una serata insieme allo staff di uno studio di architettura con cui collabora, incon-tra Itsuki Ayukawa, un suo ex compagno delle superiori, nonché suo primo amore. Nel ri-vederlo il cuore le batte all’impazzata, ma la ragazza scopre anche che ora Itsuki non può più camminare. In un primo momento Tsugumi pensa che sarebbe impossibile avere una relazione con lui, ma poi…Tsugumi e Itsuki, diventati marito e moglie, iniziano una nuova vita insieme.

Il tempo per entrambi scorre felice e sereno, tanto che cominciano a considerare l’idea di avere un bambino. Ma sulla decisione gravano le incertezze legate alla grave disabilità di Itsuki…

TURN OVER 243

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 20

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Yona, principessa del Regno di Koka e unica figlia del re, è cresciuta circondata dalle attenzioni del padre e della sua guardia del corpo Hak. Il giorno dei festeggiamenti per il suo sedicesimo compleanno arriva a corte suo cugino Suwon, di cui è innamorata. La ragazza è al settimo cielo, totalmente ignara del crudele scherzo che il destino ha in serbo per lei… Un’attesissima saga fantasy intrisa di romanticismo, tra epiche lotte e antichi regni!

Rapite e portate nel regno di Sei, Yona e Lili vengono costrette a lavorare come schiave. Al posto dell’acqua viene loro offerto un liquore drogato, che le due ragazze si rifiutano ostinatamente di bere. Le loro condizioni fisiche, però, peggiorano sempre più… Riusciranno Hak e i quattro draghi a infiltrarsi in territorio nemico e a salvarle prima che accada l’irreparabile?

TARGET 104

HAIKYU!! 39

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Siamo giunti ormai ai quarti di finale del Torneo Nazionale Interliceale Primaverile e i due più “piccoli” schiacciatori della competizione, Hinata e Hoshiumi, fanno scintille sin dalle prime battute del match! Le strategie di blocco del Kamomedai ostacolano Hinata, ma grazie alla razionalità di Tsukishima il Karasuno riesce a fermare Hoshiumi. La partita si trasforma ben presto in una feroce battaglia tra attacco e difesa…

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 22

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 208 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Tornano le epiche atmosfere dell’universo di Dragon Quest in questo fantastico sequel dell’avvincente saga de L’emblema di Roto! Il viaggio del giovane Aros, che insieme alla memoria ha perduto ogni cosa, prende il via vent’anni dopo la conclusione delle avventure di Arus e compagni, in un mondo da cui è scomparsa tutta la magia. Il nostro eroe riuscirà a svelare il mistero dei cambiamenti che si sono verificati in tutto il mondo?

In attesa della battaglia che sta per arrivare, Aros si sta allenando sotto la guida del Re Drago, accompagnato da Shirshil e Mishil. Nel frattempo, Li, giunto a Bahrata sulle orme di nonno Fang, incontra il suo vecchio nemico Gudo, il quale, diventato ancora più potente grazie alla pietra magica, lo costringe a una dura battaglia. Ma proprio in quel momento, la vera forza di Li, che era stata sigillata, viene finalmente liberata!

UMEZZ COLLECTIONN 10

BAPTISM 3

Kazuo Umezz

15×21, B, 376 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 17,00

Izumi Wakakusa è una celebre e acclamata attrice letteralmente ossessionata dalla bellezza. Quando un’orribile voglia sfigura il suo volto, la donna si ritira dalle scene e dà alla luce una bambina, Sakura. La piccola cresce viziata e coccolata dalla madre, ma dietro tutte queste amorevoli e morbose attenzioni si nasconde in realtà una maniacale ricerca di perfezione ed eterna giovinezza…

Il terrificante obiettivo di Sakura sembrava sul punto di realizzarsi, ma tutto va in pezzi quando scopre che sul suo volto si sta formando un’orrenda macchia. Come se non bastasse, il suo adorato maestro Tanigawa faceva solo finta di amarla, mentre in realtà stava tramando con sua moglie per liberarsi di lei. Alla diabolica bambina non resta che una scelta, e chiede all’amica Ryoko, cui ha rivelato la sua incredibile storia, di aiutarla… Cos’avrà in mente?! L’ultimo, sconvolgente volume del capolavoro più disturbante del maestro Kazuo Umezz!

UMAMI 12

PHANTOM STALKER WOMAN

Minetaro Mochizuki

15×21, B, 224 pp, b/n e col., con alette, € 12,00

Un malcapitato studente universitario rivolge la parola a una donna sconosciuta che sta bussando insistentemente all’appartamento accanto al suo. Da quel momento in poi, la sua quotidianità si tramuterà in un inferno…

Una delle più note e inquietanti leggende urbane giapponesi racconta di una donna sfregiata dal marito geloso, che le tagliò la bocca da un orecchio all’altro per punirne vanità e infedeltà. A quanto pare, lo spettro di quella donna vaga ancora per il Giappone, chiedendo agli ignari passanti se la trovino bella, per poi ucciderli. Da questa terrificante storia prende spunto l’agghiacciante horror del maestro Minetaro Mochizuki, uno degli autori seinen che gode di più considerazione sia in Giappone che in Occidente!

