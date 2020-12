Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta battendo ogni record di vendite e si avvia a diventare il film di maggior incasso uscito in Giappone, per cui non sorprende che sia diventato un nome familiare per così tanti fan.

Ciò che sorprende, tuttavia, è che la sua popolarità è penetrata in un’area inaspettata: l’abilità di lettura dei kanji da parte dei bambini giapponesi.

L’utente giapponese di Twitter e insegnante di scuola elementare @tomo_haruuu lo ha sottolineato:

“Troppi bambini leggono la parola 円 柱 come ‘en-bashira’ “.

Per coloro che non hanno familiarità con le letture dei kanji, analizziamo cosa intende.

La parola giapponese 円 柱 è “enchuu”, che significa “colonna”.

È composta dai kanji “en”, che significa “cerchio / yen / denaro”, e “chuu”, che significa “pilastro”:

Tuttavia, il secondo kanji della parola si può leggere in un modo diverso: “hashira” (a volte si trasforma in “bashira”).

Questa lettura è usata nei nomi dei nove pilastri di Demon Slayer:

Uno dei nomi dei Pilastri, Pilastro della Fiamma, si legge “En-bashira”. Quindi, guardando indietro la parola originale che inizia anche con “en”, si potrebbe presumere che sia anche letta…

En-bashira! Questa lettura è però scorretta. Per quanto possa essere divertente un “Pilastro dei soldi”, usando uno dei significati di “en” menzionati sopra, è solo la normale parola “enchuu” che significa “colonna”:

Dunque, la lettura “pilastro dei soldi” è scorretta, mentre è corretta quella che significa “colonna”.

Cosa sta succedendo esattamente nella mente dei bambini non è chiaro, se lo stanno semplicemente leggendo come “Pilastro del Fuoco”, che ha la stessa pronuncia, o se lo stanno leggendo come il nuovissimo “Pilastro dei soldi”, ma in ogni caso è un errore linguistico davvero particolare.

In effetti, ci sono molti kanji dalla difficile comprensione che fanno la loro comparsa nella serie, per cui è piuttosto normale che bambini e ragazzi abbiano qualche difficoltà nella loro comprensione all’interno del manga e nel conseguente uso nella vita di tutti i giorni.

