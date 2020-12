Amazon Prime Video ha aggiunto altri due film animati della serie Holly e Benji (dal manga Capitan Tsubasa di Yoichi Takahashi edito da Star Comics) alla selezione degli anime provenienti dal catalogo di Yamato Video.

Dopo La Grande Sfida Europea e La Selezione Giovanile del Giappone sono ora disponibili:

Holly e Benji – Film 3: Corri per il domani!

Intitolato in originale Captain Tsubasa: Asu ni mukatte hashire, il terzo film della serie è uscito il 15 Marzo 1986 in Giappone, si compone di 34 minuti e viene così descritto da Prime:

La nazionale giovanile giapponese si allena in vista della terza sfida contro l’Europa, ed i giocatori ripensano ai momenti passati.

Holly e Benji – Film 4: La grande sfida mondiale: Jr World Cup!

Il quarto film (Captain Tsubasa: Sekai Daikessen! Junior World Cup) ha debuttato in Giappone il 12 Luglio 1986; ha una durata di 55 minuti e Prime così lo descrive:

Viene organizzato un mondiale di calcio a cui partecipano quattro squadre: Giappone, Stati Uniti, Europa e Sud America. Holly ritrova Roberto, stavolta come avversario, come allenatore del Sud America.

Come i film precedenti, anche questi sono stati trasmessi dalle reti Mediaset suddivisi in più episodi sulla scia della serie tv; Yamato Video li ha pubblicati in DVD nel 2007

Holly e Benji e non solo

Oltre ai quattro film di Holly e Benji, su Amazon Prime Video sono disponibili anche i seguenti anime targati Yamato Video:

Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra

Sengoku Basara – Samurai Kings Stagioni 1 e 2

Kyashan Sins

City Hunter – Amore, destino e una 357 Magnum

City Hunter – Guerra al Bay City Hotel

City Hunter – Un complotto da un milione di dollari

Yattaman

DanMachi Stagione II

Paranoia Agent

Venus Wars – Cronache delle Guerre di Venus

Occhi di Gatto – Cat’s Eye Stagioni 1 e 2

Love Hina – La serie tv e gli OVA

Haikyu! L’asso del volley Stagione 3 + OVA

Haikyu! L’asso del volley 4

Assassination Classroom: Korosensei Quest

L’impero dei cadaveri

L’organo genocida

Lamù, la ragazza dello spazio Stagioni 1 e 2 (ep 1-43)

Lamù The Movie 2 Beautiful Dreamer

Ken il Guerriero – La Trilogia

Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto

Ken il guerriero – La leggenda di Julia

Ken il guerriero – La leggenda di Raoul

Ken il guerriero – La leggenda di Toki

Ken il guerriero – La leggenda del vero salvatore

Berserk (1997)

Judo Boy

My Santa

Gigi la Trottola

