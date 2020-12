Una presentazione sul palco durante l’evento Jump Festa ’21 ha rivelato di recente che Ryōma! Shinsei Gekijōban Tennis no Ōji-sama (Ryōma! Film di rinascita The Prince of Tennis), il film in 3DCG per il franchise Prince of Tennis, uscirà in Giappone il 3 settembre 2021. La presentazione ha anche rivelato una key visual (che potete trovare qui di seguito) e un video teaser, allegato sempre all’interno di questo articolo

Il creatore del manga originale Takeshi Konomi sta supervisionando il film. L’uscita di questo film di animazione in precedenza era prevista per la primavera del 2020, ma è stato posticipato al 2021. Il film di The Prince of Tennis presenta una storia completamente originale che si svolge nel periodo di tre mesi tra gli eventi della fine del manga The Prince of Tennis e l’inizio del manga sequel The New Prince of Tennis.

Il film ha anche rivelato il suo staff principale. Hiroshi Koujina (2011 Hunter × Hunter, Kiba) dirigerà l’anime per The Monk Studios e Keica con la collaborazione dello Studio KAI. GaGa distribuisce il film. Takehiko Hata (Lupin III: Goodbye Partner) sta scrivendo le sceneggiature, Patricia Hishikawa è il supervisore CG, Kei Yoshimizu è il direttore dell’animazione e Momoko Yamada è il regista CG. Takeshi Takadera è il direttore del suono e Kei Tsuda sta componendo la colonna sonora. Lo stesso creatore del manga Takeshi Konomi sta scrivendo alcuni braniper il film.

Takeshi Konomi ha serializzato la serie originale del manga The Prince of Tennis sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2008. Il manga ha seguito il tennista delle scuole medie Ryōma Echizen mentre combatte contro i rivali per poter gareggiare nel torneo nazionale. Il manga originale ha ispirato un anime televisivo andato in onda dal 2001 al 2005, due lungometraggi anime e un cortometraggio teatrale, vari progetti di anime video, un film live-action, una serie televisiva live-action in Cina e una popolare serie musicale teatrale.

