Black Clover si sta preparando a dare il via al tanto atteso arco narrativo del Regno di Spade e da pochissimo sono stati rivelati i design ufficiali dei personaggi e i doppiatori dietro due delle nuove grandi aggiunte all’anime, Vanica e Zenon Zogratis. Durante una presentazione speciale per Black Clover nell’ambito di Jump Festa Online 2021, Black Clover ha rivelato ufficialmente che l’arco del Regno di Spade del manga arriverà finalmente nell’anime il 5 gennaio con l’episodio 158 della serie.

Con la conferma che Black Clover darà ufficialmente il via alla massiccia battaglia del Regno di Spade anche nell’anime questo gennaio, l’account Twitter ufficiale della serie ha confermato quali saranno gli ultimi due membri della Triade Oscura del Regno di Spade. Nell’anime ci sono Vanica e Zenon Zogratis, che saranno doppiati rispettivamente da Yui Ogura e Tatsuhisa Suzuki. Date un’occhiata a design ufficiali dei personaggi per l’anime qui sotto:

Ora che Vanica e Zenon sono stati finalmente rivelati in maniera ufficiale, entrambi si uniranno al precedentemente confermato Dante, il quale sarà doppiato da Rikiya Koyama nell’anime.

Questi tre nemici insieme, ovvero Vanica, Zenon e Dante, formano la Triade Oscura del Regno di Spade, e ognuno di questi nemici giocherà un ruolo davvero molto importante nel nuovo arco narrativo di Black Clover che sta per giungere finalmente anche all’interno della serie animata: la reale importanza di villain del calibro della Triade Oscura in Black Clover sarà resa evidente in seguito nell’anime, e un po’ più di preciso nel momento in cui il Regno di Clover inizierà a dover affrontare tutta una serie di pericolose minacce derivanti dalle abilità diaboliche della Triade Oscura. È un arco che i fan stavano aspettando di vedere già da un po’ di tempo proprio per la sua importanza, quindi significa che la serie vivrà di certo un ottimo 2021.

