Dragon Ball Super: il design di Granolla a colori

Granolla, come ormai noto, è il nuovo personaggio, nonchè protagonista, del nuovo arco narrativo nel manga di Dragon Ball Super, scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, in corso di debutto con il Capitolo 67 in uscita nelle prossime ore.

La nuova saga quindi, intitolata “Granolla, il Sopravvissuto” (Seizansha Guranora Hen), è ormai tra noi e nelle ultime ore è stato svelato il character design coi colori ufficiali dello stesso Granolla (dopo averlo visto qui in bianco e nero).

Possiamo guardare il design del personaggio a colori in calce all’articolo.

Di seguito, invece, riproponiamo i primi dettagli della storia del nuovo arco narrativo:

“Il personaggio Granolla dice a Oatmil se quella davanti a loro sia la navicella spaziale che stanno cercando. Oatmil conferma pregando Granolla di tenersi pronto. Yunba chiede a Jaco se 73 sia davvero stato distrutto, ma poi sorride poichè si rende conto che il Pattugliatore Galattico non ha davvero controllato. Le scene si spostano sul campo di battaglia, dove si trovano i resti del corpo di 73. Qualcosa salta sulla testa di 73 ed improvvisamente i suoi occhi iniziano a brillare. Dopo aver sconfitto Moro la pace era tornata nella galassia, ma adesso è nata una nuova minaccia!!“

Dragon Ball Super – Capitolo 67: data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo sarà disponibile dal 20 dicembre 2020 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile per lettura su MANGA Plus.

Qui possiamo guardare le prime bozze del capitolo.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 66, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito de “Il Prigioniero della Pattuglia Galattica”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

