Star Wars – The High Republic è la nuova linea editoriale ambientata in un’epoca della galassia di George Lucas non ancora esplorata, che verrà raccontata non solo attraverso romanzi e fumetti per tutte le fasce di età (adolescenti, adulti), ma anche attraverso serie tv come la recentemente annunciata The Acolyte di Leslye Headland.

Sono ora emersi nuovi dettagli su nuovo romanzo per il web ambientato nella nuova era che uscirà in esclusiva per il mercato cinese — frutto della partnership stretta nel 2019 tra Lucasfilm e la compagnia cinese Tencent (Saint Seiya Awakening, Monster Hunter – il film) per accendere l’interesse di un mercato vastissimo, ma poco ricettivo per quanto riguardo Star Wars.

Si tratta di The Vow of Silver Dawn, scritto dal romanziere cinese che uso lo pseudomino di His Majesty the King e ambientato nella fase finale di The High Republic, 50 anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma, in un settore inedito della galassia.

Segue le vicende di Sean, padawan dalle origini misteriose che vive un conflitto interiore tra i doveri verso il consiglio dei Jedi, verso il suo maestro e i propri interessi.

A proposito di The High Republic

Le vicende di Star Wars The High Republic sono ambientate 200 anni prima gli eventi di Episodio I La Minaccia Fantasma, in un tempo in cui i Sith sono estinti e gli Jedi mantengono la pace nella Galassia.

er quanto riguarda i romanzi abbiamo Light of the Jedi di Charles Soule (5 Gennaio 2021), A Test of Courage di Justina Ireland (5 Gennaio 2021), Into the Dark di Claudia Gray (2 Febbraio 2021) e il recentemente annunciato The Rising Storm di Cavan Scott (6 Luglio 2021).

A Gennaio debutteranno anche le serie a fumetti di Cavan Scott per Marvel Comics e la serie Adventures per IDW (qui le prime pagine con un giovane Yoda).

In Italia il progetto uscirà per Panini Comics a partire da Giugno 2021.

