In occasione dello stage al Jump Festa ’21 dedicato a One Piece, il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, l’autore giapponese ha voluto, come di consueto, inviare un lungo messaggio ai suoi appassionati preparandoli per bene all’arrivo del Capitolo 1000 previsto per il 4 gennaio 2021.

Tra le altre dichiarazioni emerse online e confermate, l’autore suggerisce che Shanks “Il Rosso” potrebbe finalmente a muovere i suoi attesissimi passi all’interno del manga proprio nel corso del 2021.

Non possiamo che sperare che l’autore mantenga fede a questa intenzione, mentre attualmente è nel cuore della guerra di Onigashima all’interno della saga del Paese di Wano.

Ricordiamo che il Capitolo 1000 di One Piece è atteso per il 4 gennaio 2021 all’interno del numero 5 e 6 di Weekly Shonen Jump, mentre il Capitolo 999 arriverà nel corso delle prossime ore.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 998 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 954 episodi ed è trasmessa ogni domenica.