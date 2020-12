Conclusa la visione della stagione 2, i fan si stanno chiedendo se Mandalorian 3 e The Book of Boba Fett, annunciato con una scena dopo i titoli di cosa, saranno o meno due serie separate.

A cercare di fare chiarezza è intervenuto su Twitter il concept artist Paul Bateman, il quale ha affermato che stando alle informazioni in suo possesso la terza stagione di The Mandalorian e The Book of Boba Fett hanno due calendari di riprese differenti nonostante potrebbero uscire nello stesso periodo (Dicembre 2021).

Ha aggiunto che Pedro Pascal ha firmato per la terza stagione, di conseguenza i progetti dovrebbero essere due serie separate.

Restiamo a ogni modo in attesa di notizie ufficiali da parte di Lucasfilm.

Mandalorian 3 e i prossimi progetti

In attesa di ulteriori sviluppi su The Mandalorian 3 e The Book of Boba Fett i prossimi progetti seriali e cinematografici di Star Wars confermati durante la giornata degli azionisti Disney dello scorso 10 Dicembre sono:

Ahsoka , con Rosario Dawson ;

, con ; Andor , prequel di Rogue One – A Star Wars Story;

, prequel di Rogue One – A Star Wars Story; Rangers of the New Republic , spin-off di The Mandalorian;

, spin-off di The Mandalorian; Lando , serie evento di Justin Simien (Dear White People);

, serie evento di (Dear White People); Obi-Wan Kenobi , serie limitata con Ewan McGregor e Hayden Christensen ;

, serie limitata con e ; The Acolyte , la serie al femminile di Leslye Headland ;

, la serie al femminile di ; Star Wars: The Bad Batch , la serie animata sul gruppo omonimo;

, la serie animata sul gruppo omonimo; Star Wars: Visions , antologia realizzata da 10 studi di anime;

, antologia realizzata da 10 studi di anime; A Droid Story , che ci presenterà un nuovo droide guidato da R2-D2 e C-3PO;

, che ci presenterà un nuovo droide guidato da R2-D2 e C-3PO; Rogue Squadron di Patty Jenkins ;

di ; Un film senza titolo di Taika Waititi.

Inoltre a Gennaio 2021 debutterà la linea di romanzi e fumetti ambientati nell’Alta Repubblica, che in Italia vedremo a Giugno 2021 grazie a Panini Comics.

