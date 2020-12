Come anticipato dall’edizione di febbraio 2021 di V-Jump disponibile dal 21 dicembre in Giappone e negozi online, all’interno del roster di Dragon Ball FighterZ si unirà tramite DLC Season Pass 3 il personaggio di Super Baby 2 (la seconda evoluzione di Baby Vegeta) e Bandai Namco Entertainment ha affermato che sarà disponibile ufficialmente il 15 gennaio 2021.

Bandai Namco Entertainment, inoltre, ha rivelato un nuovo trailer che svela non solo Super Baby 2 in azione, ma anche il prossimo e ultimo personaggio giocabile del Season Pass, ovvero la fusione di Gogeta Super Saiyan di 4° livello.

Al momento, tuttavia, non sappiamo quando arriverà la fusione.

Il trailer è qui di seguito, mentre in calce una panoramica completa dei personaggi giocabili della stagione 3.

Ladies & Gentlemen, we are thrilled to present you Super Baby 2, the next coming DLC character in #DBFZ

You might want to watch until the end, we have a surprise for you! pic.twitter.com/HCmDu3bxeu

— Bandai Namco Esports (@BNEesports) December 20, 2020