Bandai ha reso disponibile da poche ore Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission 9. Si tratta del primo episodio dopo quello che ha celebrato i 10 anni dall’uscita di Dragon Ball Heroes ovvero l’omonimo gioco di carte arcade disponibile nella sale gioco nipponiche.

Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission 9

Il ritorno del male, la nascita del re oscuro Fu! è il titolo di Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission 9.

Eccovi invece la sinossi, l’episodio come sempre è in testa all’articolo completo e sottotitolato:

Nel Settimo Universo, Goku e i suoi compagni si allenano durante ma vengono interrotti dall’arrivo di Trunks Xeno e della Pattuglia del Tempo inseguiti da Tokitoki, un volatile estremamente importante per tutti gli Universi.

Mentre Goku avverte un’atmosfera minacciosa, vede i 12 Dei della Distruzione alzare lo sguardo al cielo! Anche gli Dei della Distruzione inseguono Tokitoki!

Beerus cerca di distruggere Tokitoki, Goku e i suoi alleati cercano di opporsi a tutti questi ostacoli! Mentre un’altra figura misteriosa appare improvvisamente: un giovane misterioso, Fu, si presenta! Una nuova battaglia sta per iniziare!!!

Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission, gli episodi

Il 9 gennaio 2020 con l’episodio 19 ha avuto fine l’arco narrativo de “Il Conflitto Universale”. Si tratta del secondo arco della prima stagione avuto inizio con l’episodio 8. La prima parte della prima stagione, invece, è composta da un totale di 7 appuntamenti narranti gli eventi della Universe Mission del filone di Prison Planet.

Il 23 febbraio, prima dell’esordio della seconda stagione, è stato trasmesso un episodio speciale autoconclusivo che ha narrato il climax della Dark Demon Real Mission.

Tale episodio speciale si intitola “Super Dragon Ball Heroes Anime Promozionale – SPECIAL: La battaglia decisiva! Pattuglia del Tempo VS il Signore Oscuro!” e potete recuperarlo QUI.

A proposito di Super Dragon Ball Heroes

Ricordiamo che Super Dragon Ball Heroes è l’anime promozionale fuori dalla continuity ufficiale del franchise ed è collegato al videogioco di carte/arcade. Attualmente l’anime è nell’arco arco narrativo denominato Big Bang Mission.

Super Dragon Ball Heroes è stato lanciato nel 2010 in Giappone.

Il primo videogioco per console di ultima generazione, in particolare per Nintendo Switch e PC, ispirato a Super Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes: World Mission, è disponibile in Italia dal 5 aprile 2019.

Parlando della continuity ufficiale rappresentata attualmente dal manga di Dragon Ball Super, scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, è in pubblicazione all’interno della rivista V-Jump di Shueisha. In merito ai formati tankobon, in Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 11 volumi disponibili.

