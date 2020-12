Le novità Dynit anime di Febbraio 2021 porteranno agli appassionati la terza stagione di My Hero Academia, la prima serie di Goblin Slayer e il recente film d’animazione Seven Days War.

Ricordiamo che Goblin Slayer sarà disponibile da Gennaio con il doppiaggio in Italiano sia su VVVVID sia su Amazon Prime Video, mentre Seven Days War è una esclusiva streaming di Prime.

Di seguito i dettagli di tutte le novità Dynit anime di Febbraio 2021, che come riporta il sito web del distributore Terminal Video Italia saranno disponibili dal 24 del mese.

Le novità Dynit anime di Febbraio 2021

Goblin Slayer – Limited Edition Box

Ep. 1-12, 3 Blu-ray

Goblin Slayer – Limited Edition Box

Ep. 1-12, 3 DVD

Una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri inesperti intenzionati a sterminare un gruppo di goblin, creature che vivono nelle caverne e considerate molto deboli. Vengono però sconfitti e la fine che li aspetta è orribile. Fortunatamente la ragazza viene salvate da Goblin Slayer, un esperto nell’uccisione dei goblin e appartenente a uno dei gradi più alti degli avventurieri, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico. La ragazza deciderà di unirsi a lui, pur sapendo che in questo viaggio sarà costretta a vedere nuovamente scene macabre come quelle appena vissute.

My Hero Academia – Stagione 3 The Complete Series

Ep. 39-63, 4 Blu-ray

My Hero Academia – Stagione 3 The Complete Series

Ep. 39-63, 4 DVD

Cosa significa essere un eroe? Izuku Midoriya ha le idee chiare, diventare un paladino della giustizia è il suo sogno da sempre! Quando scopre di essere stato accettato alla prestigiosa “Hero Academy” è al settimo cielo: proprio in quella scuola uno degli insegnanti è All Might, leggendario supereroe. Riuscirà Izuku, nonostante non possieda nessuna “Unicità” (l’equivalente dei superpoteri) ad affermarsi in un mondo dove quasi tutti ne possiedono una!?

Seven Days War

Blu-ray First Press

Seven Days War

DVD First Press

Una torrida giornata d’estate… all’improvviso un’intera classe di una scuola media scompare nel nulla. In principio si pensa ad un rapimento di massa, ma tra rapimenti veri e propri, isteria collettiva dei genitori e di un sindaco corrotto, si scoprirà che i ragazzi si sono barricati in una fabbrica abbandonata in segno di ribellione contro gli adulti!

