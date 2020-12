Dragon Ball ha mostrato brevemente la nuova forma di Super Saiyan di Broly con un nuovo promo. Sebbene il personaggio non sia stato reso parte ufficiale del canone di Dragon Ball fino agli eventi di Dragon Ball Super: Broly, il personaggio ha goduto di enorme successo e popolarità fin dai film non canonici di DBZ che lo vedono come protagonista (e che personalmente adoro da decenni!).

Il villain è anche presente e in vari progetti collaterali del franchise. Proprio perché il popolare nemico non faceva allora parte della storia ufficiale canonica di Dragon Ball, il suo impatto sull’universo della serie nel suo insieme significava che era perfetto per diversi cameo importanti e altre apparizioni nel franchise di Dragon Ball in cui il canone non ha necessariamente importanza.

Fra queste collaborazioni, c’è anche il gioco arcade di carte Super Dragon Ball Heroes, che utilizza tutti i tipi di personaggi e nemici unici del franchise in modi nuovi. Broly ha già ottenuto alcuni miglioramenti e potenziamenti a sorpresa attraverso questo franchise con Super Saiyan 3 e persino Super Saiyan 4, e ora riceverà un ulteriore potenziamento alla sua forma di Super Saiyan 4 in un aggiornamento ufficiale del gioco. Potete dare uno sguardo a questo potenziamento grazie a @DBSChronicles su Twitter:

#SDBH BM6: Broly SS4 Limit Breaker PV BM6 begins in January 2021 pic.twitter.com/fjun7COkBt — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) December 19, 2020

Super Saiyan 4 Limit Breaker era una nuova forma introdotta durante l’espansione Big Bang Mission nel gioco arcade di Super Dragon Ball Heroes. Questa forma ha fatto emergere un nuovo livello di potenza per Goku, Vegeta e Vegito dall’universo Xenoverse, e i fan hanno persino visto questa forma nell’anime con la seconda stagione. Ma Broly e questa nuova forma probabilmente non arriveranno a quella produzione anime.

Indipendentemente da ciò, Broly sbloccherà una nuova potente forma di Super Saiyan 4 non appena supererà il limite della trasformazione stessa. Altri Saiyan hanno incanalato la loro energia nel Super Saiyan 4 per raggiungere questo nuovo livello di potenza, per cui è certamente emozionante immaginare cosa Super Dragon Ball Heroes ha pianificato per spiegare questo importante aggiornamento per uno dei più grandi villain del franchise.

