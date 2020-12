Nel corso del weekend in corso si sta tenendo in forma online, causa emergenza sanitaria da COVID-19, l’edizione annuale del Jump Festa, grande evento tutto dedicato ai manga e anime di licenza Shueisha all’interno del quale grandi novità vengono diffuse.

Jump Festa: la grande festa dei mangaka

Non solo, il Jump Festa è anche una grande occasione per gli autori manga, continuamente indaffarati durante l’anno, per mandare un messaggio agli appassionati e per ringraziarli per il loro costante supporto.

Inoltre, i mangaka di casa Shueisha realizzano degli sketch e anche quest’anno la tradizione è stata fedelmente mantenuta.

Fra gli altri artwork originali, in questo articolo riportiamo le seguenti piccole, ma accattivanti illustrazioni:

Eiichiro Oda (One Piece):

Toyotaro (Dragon Ball Super):

Mikio Ikemoto (Boruto: Naruto Next Generations):

Kohei Horikoshi (My Hero Academia):

Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man):

Yuki Tabata (Black Clover):

Tatsuya Endo (Spy x Family):

Gege Akutami (Jujutsu Kaisen):

Seguite i nostri portali per restare sempre aggiornati sulle ultime novità dal Jump Festa ’21!

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics