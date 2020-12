Haikyu!!: annunciato con trailer e key visual il nuovo spettacolo teatrale

Il sito web ufficiale dedicato agli spettacoli teatrali ispirati a Haikyu!! L’Asso del Volley, il manga scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2020, hanno annunciato il nuovo stage play intitolato “Hyper Projection Engeki Haikyu!! Itadaki no Keishoku 2” (La Vista dalla Vetta 2).

Lo spettacolo teatrale si il 20 e il 21 marzo in quel di Tokyo, il 3 e il 4 aprile a Miyagi, ad Osaka dal 9 al 11 aprile, a Hyogo il 17 e il 18 aprile, a Fukuoka il 23 e il 24 aprile e, di nuovo, a Tokyo dal 29 aprile al 9 maggio 2021.

Per accompagnare l’annuncio il sito web ufficiale ha diffuso una key visual e un trailer che possiamo guardare, rispettivamente, di seguito e in testa all’articolo:

Il progetto di stage play legati al franchise inizia dal 2015 e ancora oggi ne nascono di nuovi, a riconferma della grande influenza dell’opera conclusa in Giappone il 20 luglio con il capitolo 402 nel numero doppio 33-34 di Shonen Jump.

Haikyu!! L’Asso del Volley

Haikyu!! L’asso del Volley è un manga shonen-spokon scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2020. Il manga in Giappone ha collezionato 402 capitoli totali, 45 volumetti e ispirato quattro stagioni animate complete prodotte da Production I.G.

Le prime tre serie animate, tratte dal manga di Haruichi Furudate edito da Edizioni Star Comics in Italia, sono trasmesse da Man-Ga e su Netlix (le prime due). La quarta stagione, intitolata Haikyu!! To The Top, ha esordito il 10 gennaio 2020 per poi concludersi il 19 dicembre con 25 episodi totali.

In Italia il manga originale è edito nel nostro Paese da Edizioni Star Comics con 38 volumi disponibili:

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere la lunga e faticosa via per diventare un giocatore di primo livello! Con la squadra del club d’istituto il ragazzo si trova anzitutto ad affrontare il torneo interscolastico, durante il quale dovrà fare i conti con avversari molto più preparati. Le sconfitte, però, servono per fortificare lo spirito, così Shoyo non si arrende, anzi… È sempre più determinato a sfondare!

