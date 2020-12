In occasione dello stage dedicato a Naruto e Boruto al Jump Festa ’21 il disegnato del manga sequel – Boruto: Naruto Next Generations, ovvero Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto alla serializzazione di Naruto), ha voluto lasciare un commento agli appassionati.

Il disegnatore, assistito dalla sceneggiatura di Masashi Kishimoto, ha dichiarato che il manga non è più così lontano dal momento in cui Boruto Uzumaki diventa grande e che, quindi, siamo ormai vicini al tanto atteso time-skip che ricongiungerà l’opera al momento iniziale in cui Boruto e Kawaki combattono in un Villaggio della Foglia distrutto.

L’artista giapponese ha anche riscaldato i fan per l’imminente arrivo, come abbiamo visto nel recente trailer, di Kawaki nella serie anime.

Ecco le parole nel dettaglio del disegnatore:

“E’ già passato un anno da quando ho dichiarato che Kawaki avrebbe finalmente parlato nell’anime. Stavolta è realtà! Kawaki si muoverà e parlerà! Avrà vita propria grazie al lavoro divino dello staff dell’anime e delle voci. Kawaki dimostrerà uno charm che non ha nulla da invidiare a quello di Naruto e Boruto.

Attualmente, il manga è entrato nella fase finale di una battaglia mortale contro un certo formidabile nemico.

Stiamo per raggiungere un crocevia.

Vi ricordate la scena di apertura del primo capitolo? Quella scena in cui Boruto e Kawaki sono l’uno di fronte all’altro. Ancora non riesco a confermare quando quella scena di colloca dentro la storia, ma il momento in cui assumono una forma più matura non è più lontana!

Perchè i due diventeranno ostili? Di cosa ne è stato di Naruto? Non perdete questa lunga serie di sviluppi turbolenti!!“

Non ci resta che attendere ancora un po’, quindi, non solo per vedere la versione adulta della nuova generazione, ma anche per scoprire di più sul flash-forward che porterà i due giovani a combattere e, infine, a scoprire di cosa ne sarà dell’esistenza del Settimo Hokage Naruto.

Il manga ritorna oggi con il Capitolo 53 all’interno di V-Jump. Inoltre, il 4 gennaio 2021 uscirà in Giappone e negozi online il tankobon numero 13.

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è edito in Italia da Planet Manga, mentre le ultime uscite sono disponibili legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 52 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 178 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

