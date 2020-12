Come già riportato in precedenza, gli spettatori che si recheranno al cinema durante la prima settimana della proiezione cinematografica di Gintama: The Final Movie, il film animato che pone la conclusione definitiva del franchise ispirato al manga – Gintama – scritto e disegnato da Hideaki Sorachi su Weekly Shonen Jump, riceveranno illustrazioni speciali di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba realizzate dal mangaka.

Gintama incontra Demon Slayer

Fatta la premessa, nel corso del panel dedicato a Gintama al Jump Festa ’21 sono state svelate le prime tre illustrazioni (di dieci totali) che rappresentano Tanjiro, Rengoku e Shinobu secondo il tratto del maestro Sorachi.

Le possiamo guardare il tutto in calce all’articolo.

Procede la campagna promozionale del lungometraggio e l’autore non poteva che scegliere l’appiglio migliore, ovvero affidarsi al manga più venduto e in voga in Giappone.

Dettagli su Gintama: The Final Movie

Il film, in uscita il 8 gennaio 2021 nei cinema giapponesi, si occuperà di adattare le parti conclusive dell’opera ufficiale includendo elementi aggiuntivi ed inediti appositamente per il lungometraggio mai svelati prima.

Pertanto sarà una unione amalgamata di elementi non presenti nel manga e altri effettivamente canonici sino a raggiungere il finale letto su Shonen Jump.

L’autore stesso partecipa alla produzione disegnando di proprio pugno illustrazioni che di conseguenza saranno animate dallo staff. Inoltre 4 inedite illustrazioni originali, sempre a cura del maestro Sorachi, saranno distribuite a tutti coloro che presenzieranno alla seconda e terza settimana di proiezione del lungometraggio nei cinema nipponici

Se lo avete perso QUI potete recuperare il recente trailer.

Gintama