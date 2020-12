Continuano le aggiunte al roster di personaggi giocabili su Jump Force. Questo mese è la volta di Yoruichi, che si mostra in questo brevissimo trailer, giusto per darci un assaggio di cosa aspettarci. C’è una velocissima carrellata di mosse e qualche bell’effetto grafico a presentare il personaggio. Il DLC arriverà in una non meglio precisata primo trimestre del 2021.

I DLC usciti fino ad ora comprendevano personaggi come Katsuki Bakugo, Majin Bu, Seto Kaiba e addirittura Madara Uchiha, in modo da accontentare i gusti di proprio tutti. Con l’aggiunta di Yoruichi si vedrà finalmente l’arrivo di un nuovo personaggio di Bleach, mentre è già noto che molto presto arriverà anche Giorno Giovanna di Vento aureo.

Rimarremo in attesa di altre informazioni sull’uscita precisa di questo DLC.

Jump Force – la storia

Il gioco, sviluppato da Spike Chunsoft, Jump Force include i più celebri personaggi tratti dai manga e anime, inclusi Dragon Ball Z, One Piece, Naruto e molti altri ancora. I giocatori possono creare la loro squadra dei sogni selezionando fino a tre personaggi e lanciarsi in grandiosi combattimenti in arene tratte direttamente dal mondo reale, come Time Square a New York fino ad arrivare anche al Cervino sulle Alpi. Utilizzando l’Unreal Engine 4, il gioco ha un alto livello di dettaglio.

Ecco la lista dei personaggi giocabili fino ad ora disponibili nel gioco: Goku, Freezer, Naruto, Sasuke, Rufy, Zoro, Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Sōsuke Aizen, Gon Freecss, Hisoka Morow, Sanji Vinsmoke, Barbanera (Marshall D. Teach), Sabo, Vegeta, Yugi, Killua, Kurapika, Yusuke, Toguro, Pegasus, Dragone, Ryo, Ken, Kenshin, Shishio, Cell, Piccolo, Asta, Boa Hancock, Trunks del Futuro, Renji Abarai, Kakashi Hatake, Gaara, Kaguya Otsutsuki, Boruto, Jotaro Kujo, Dio Brando, Dai, Meruem e Hiei.

Il gioco, attualmente, è disponibile per l’acquisto per PS4, Xbox One, Switch e PC. Ci si chiede se ci sarà anche una versione per nuova generazione.

