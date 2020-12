Saint Seiya – Dark Wing è la nuova serie manga basata sull’opera originale del maestro Masami Kurumada, che ha preso il via il 19 Dicembre 2020 sul numero 2 della rivista Champion Red di Akita Shoten.

Il manga è sceneggiato da Kenji Saito, autore di Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe e di Magical Girl Howling Moon (entrambi pubblicati da Planet Manga in Italia), e disegnato da Shinshu Ueda (Saiyuki Reload Blast Anthology, Manga Men).

Saint Seiya – Dark Wing è di un isekai che segue le vicende di Shoichiro, semplice studente che a seguito di un incidente viene trasportato nel Mondo delle Tenebre.

A seguire alcune pagine di anteprima dal primo capitolo, condivise su Twitter dal maestro Saito:

Saint Seiya – Dark Wing e le prossime novità

Saint Seiya – Dark Wing non è l’unica novità in arrivo dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco.

Come abbiamo avuto modo di riportarvi, infatti, sul numero 3 di Champion Red del 19 Gennaio 2021 verrà pubblicato un nuovo capitolo extra di Saint Seiya – The Lost Canvas – Il Mito di Ade.

L’episodio racconterà “l’incontro esplosivo tra Sisifo del Sagittario e Tenma di Pegasus prima di arrivare al Lost Canvas, luogo della battaglia finale.”

Sempre sul numero 3 i lettori troveranno quattro poster illustrati della serie storica, di Saintia Sho, di The Lost Canvas e di Dark Wing.

Il maestro Masami Kurumada è invece al lavoro sulla conclusione di Otoko Zaka, sui capitoli 96 – 101 di Saint Seiya – Next Dimension – Il Mito del Re degli Inferi e sta curando la Final Edition del manga storico.

In Italia il manga originale è pubblicato da Edizioni Star Comics, Next Dimension (e Otoko Zaka) da J-POP, mentre The Lost Canvas, Saintia Sho ed Episode G da Planet Manga.

Yamato Video ha pubblicato la serie animata storica, i film animati, la saga di Ade e gli OVA di The Lost Canvas.

Acquista Noi Siamo I Cavalieri dello Zodiaco