La saga che seguirà il lungo arco di Moro all’interno del manga di Dragon Ball Super si è rivelata essere “Granolla, il Sopravvissuto” (Seizansha Guranora Hen), che a quanto pare riporterà un certo numero di scagnozzi del mago per motivi al momento ancora sconosciuti, ma una bozza emersa in rete di recente per il prossimo capitolo di Dragon Ball Super rivela il destino di Merus! L’angelo ha aiutato Son Goku a imparare a padroneggiare l’Ultra Istinto, e per questo Merus è caduto scatenando il suo pieno potere angelico contro Moro, ma la sua storia non è finita qui.

Merus aveva lavorato come ufficiale della Pattuglia Galattica anni prima che Moro riuscisse a fuggire dalla prigione intergalattica che lo teneva sotto controllo, alludendo all’idea che ci fosse sicuramente qualche mistero legato alle sue origini. Sfortunatamente per Merus, la sua vita sarebbe finita poco dopo, quando ha deciso di intervenire nella lotta contro Moro, facendo in modo di dare un vantaggio ai Combattenti Z, ma per farlo ha pagato con la vita.

L’utente di Twitter Dragon Ball Hype ha condiviso la bozza per il prossimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, rivelando che le Sfere del Drago saranno usate per resuscitare quasi tutte le vittime di Moro, così nella peggiore delle ipotesi l’angelo rinnegato continuerà a vivere nei ricordi di Goku:

“everything is back to normal, except for one Angel who disappeared…” Full Summary soon. #DBSpoilers pic.twitter.com/tWCplrWTO3 — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) December 14, 2020

“Tutto è tornato normale tranne un Angelo che è scomparso“.

Merus aveva sacrificato la sua vita per fermare Moro, ma inavvertitamente aveva anche dato allo stregone un enorme potenziamento, poiché il cattivo dell’ultima saga aveva assorbito il suo potere angelico. Moro divenne così incapace di controllare l’energia che si produceva dentro di lui, e si è fuso con la Terra stessa, ma è stato abbattuto grazie al team-up definitivo dei Combattenti Z e all’assistenza dell’ultimo minuto di Ub, la reincarnazione dell’ultimo villain di Dragon Ball Z, Kid Bu.

