In occasione dell’evento dedicato ai franchise di Naruto e Boruto al Jump Festa ’21 sono stati svelati una nuova immagine promozionale, un nuovo trailer dell’anime focalizzato sul debutto di Kawaki mentre affronta Boruto Uzumaki e cast e character design di Kawaki e dell’organizzazione Kara.

Il tutto è chiaramente riferito al versante animato di Boruto: Naruto Next Generations, ispirata al manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto, al momento focalizzata nell’arco narrativo del contenitore e di Ao (scenario in cui apparirà Kawaki).

Si tratta, come noto, del sequel ufficiale di Naruto.

Partiamo con la nuova key visual che mette in risalto i componenti dell’organizzazione Kara con Kawaki al centro. La possiamo guardare in calce all’articolo.

In testa all’articolo, invece, il nuovo trailer dell’anime che preannuncia l’imminente debutto nelle scene del potere Karma e di Kawaki mentre affronta Boruto.

E, ancora, è stato svelato il cast dei componenti dell’organizzazione Kara e di Kawaki con al seguito i character design a cura di Studio Pierrot. Ecco a voi il tutto:

Kawaki: Yūma Uchida.

Koji Kashin: Yūichi Nakamura.

Boro: Kenta Miyake.

Code: Junta Terashima.

Delta: Houko Kuwashima.

Amado: Akio Ohtsuka.

