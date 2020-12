Le uscite Planet Manga del 24 Dicembre 2020 includono il romanzo inedito di Death Note Illumina il Nuovo Mondo, il debutto della nuova edizione del classico Lone Wolf & Cub e i cofanetti di Berserk e de L’Attacco dei Giganti.

A seguire tutte le uscite Planet Manga del 24 Dicembre 2020, qui le novità di Gennaio e qui quelle di Febbraio 2021.

Le uscite Planet Manga del 24 Dicembre 2020

Neon Genesis Evangelion – Anima 3

di Yasuo Kashihara, khara, Ikuto Yamashita

14,90 €

UN FINALE ALTERNATIVO RISPETTO A QUELLO NARRATO NEL FILM THE END OF EVANGELION Armaros, il gigante nero apparso sulla Luna, con il potere della Lancia di Longinus sta stritolando la Terra in una morsa gravitazionale. Solo Shinji può fermarlo, ma il Super Evangelion, animato dalla stessa energia che il nemico usa per dominare gli Angel Carrier, riuscirà a tenere il passo?

Lone Wolf & Cub Omnibus 1 di 12

di Kazuo Koike, Gôseki Kojima

22,00 €

GRANDE FORMATO. OLTRE 700 PAGINE A VOLUME. ANCHE CON COFANETTO. UNA RIEDIZIONE IMPERDIBILE PER UNA SERIE DI CULTO! Torna il manga che ha ispirato generazioni di autori in tutto il mondo, fra cui Frank Miller e Quentin Tarantino, in volumi di grande formato che raccolgono ciascuno quasi tre tankobon originali. Un’edizione davvero speciale per un titolo che non può mancare nella libreria di ogni appassionato di fumetti.

Lone Wolf & Cub Omnibus 2 di 12

di Kazuo Koike, Gôseki Kojima

22,00 €

IL LUPO SOLITARIO E IL SUO CUCCIOLO: “LONE WOLF & CUB”… TUTTA LA STORIA DI UN SAMURAI SENZA PADRONE Un uomo vaga per il Giappone medievale accompagnato dal figlio ancora bambino. Ôgami Ittô era il boia ufficiale dello shogun, ma a causa di un complotto ha perso il potere e il prestigio. Ora cerca una vendetta impossibile ed è diventato un assassino a pagamento…

Lone Wolf & Cub Omnibus 3 di 12

di Kazuo Koike, Gôseki Kojima

22,00 €

IL VIAGGIO DI ÔGAMI ITTÔ E DI SUO FIGLIO DAIGORO NEL CONTROVERSO E AFFASCINANTE GIAPPONE MEDIEVALE Tra feudatari corrotti, samurai privi di scrupoli e gli innumerevoli torti e soprusi che reclamano giustizia, non mancherà certo il lavoro al ronin divenuto killer nelle oltre 700 pagine magistralmente scritte da Kazuo Koike e illustrate da Gôseki Kojima…

Lone Wolf & Cub Omnibus Cofanetto 1

di Kazuo Koike, Gôseki Kojima

66,00 €

Per celebrare il ritorno di un’opera che ha segnato la storia del fumetto mondiale, offriamo l’opportunità di collezionare la riedizione in splendidi cofanetti contenenti tre maxivolumi. Il primo, con gli Omnibus 1, 2 e 3, è atteso per la Vigilia di Natale… Come a dire: il regalo perfetto!

Death Note – Illumina il Nuovo Mondo

di Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, Masatoshi Kusakabe, Katsunari Mano

12,90 €

NUOVI PERSONAGGI, NUOVI DEI DELLA MORTE E RETROSCENA INEDITI DAL MONDO DI DEATH NOTE IN UN ROMANZO CHE RIPERCORRE LA STORIA DELL’OMONIMO FILM Sono passati dieci anni dallo scontro fra Elle e Light. Il re degli dei della morte desidera l’avvento di un nuovo Kira e fa sì che sei nuovi quaderni della morte arrivino nel mondo degli esseri umani, generando un conflitto tra chi dà loro la caccia e i successori di Light.

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 1/5 Pieno

di Hajime Isayama

24,50 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 1/5 Vuoto

di Hajime Isayama

5,50 €

L’ATTACCO DEI GIGANTI È ORA DISPONIBILE ANCHE IN COFANETTO. NEL PRIMO, I CINQUE VOLUMI INIZIALI DELLA SAGA. La civiltà è quasi scomparsa a causa dei Giganti. L’umanità sopravvissuta si è rinchiusa all’interno di altissime e possenti fortificazioni. L’illusione di essere protetta svanisce il giorno in cui il Gigante Colossale distrugge le mura e compie una strage… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto 1/5 Pieno

di Kentaro Miura

27,50 €

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto 1/5 Vuoto

di Kentaro Miura

5,50 €

IRRESISTIBILI. FOLGORANTI. LE AVVENTURE DEL GUERRIERO NERO HANNO CONQUISTATO LETTORI DI TUTTO IL MONDO… Violenza e lirismo, colossale epicità e intime riflessioni… Berserk è tutto questo e molto di più! I primi cinque volumi vengono raccolti in un cofanetto che sarà disponibile anche vuoto per permettere a chi li ha già di riporli in una confezione di pregio.

Gekka Bijin 2 di 5

di Tatsuya Endo

4,90 €

LA MINISERIE DI CINQUE VOLUMI DELL’AUTORE DI SPYxFAMILY E TISTA In seguito all’attacco terroristico degli Umenouchi, Kaguya è stata spedita sull’Eboshi, il pianeta impuro. La giovane principessa della Luna cerca di tornare a casa, ma deve vedersela con i cacciatori di anime, una squadra di sicari determinati a ucciderla.

Kingdom Hearts 358/2 Days 3

di Shiro Amano, Tetsuya Nomura

7,90 €

NUOVO CAPITOLO DEL MANGA TRATTO DAL VIDEOGIOCO DI CULTO TARGATO DISNEY E SQUARE ENIX Xion ha perso i sensi e nulla sembra riuscire a risvegliarla dal sonno che la tiene prigioniera. Misteriosi sogni giungono a rivelarle un passato che non è certa di avere vissuto… Intanto Roxas dovrà lavorare per due, stando attento a non… farsi tagliare la testa!

Beastars 17

di Paru Itagaki

7,00 €

COME CONTRASTARE IL FOLLE IBRIDO? Per fermare Melon, Legoshi si ritrova a far squadra con i leoni dello Shishi-gumi, stanchi delle angherie del nuovo boss mezzosangue. La chiave per neutralizzarlo potrebbe essere la misteriosa organizzazione che fa capo a uno zibetto molto interessato agli incroci… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

L’Immortale Complete Edition 13

di Hiroaki Samura

14,90 €

CHIUDERE UNA VOLTA PER TUTTE I CONTI IN SOSPESO… L’inverno è arrivato portando con sé la ritrovata ferocia dell’Ittoryu, sulle cui tracce avanzano inarrestabili gli uomini di Kagimura Habaki. Intanto un vecchio nemico si para sulla strada di Manji e Magatsu: il folle Shira, che tiene in pugno la vita di Rin. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Le uscite Planet Manga del 24 Dicembre 2020 – Ristampe

Berserk Collection Serie Nera 7

di Kentaro Miura

5,50 €

Berserk Collection Serie Nera 12

di Kentaro Miura

5,50 €

Berserk Collection Serie Nera 25

di Kentaro Miura

5,50 €

L’Immortale Complete Edition 3

di Hiroaki Samura

14,90 €

L’Immortale Complete Edition 5

di Hiroaki Samura

14,90 €

