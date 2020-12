Kemono Jihen come sappiamo debutterà il prossimo 10 gennaio su Tokyo MX, su YTV l’11 Gennaio e il 12 Gennaio su BS11 intanto però è stato protagonista, nella notte italiana, del Jump Festa 2021 con un nuovo video promo che ha presentato anche l’opening theme intitolata Kemonomichi ed eseguita da Daisuke Ono.

Trovate il video in testa all’articolo!

Questa invece la key visual diffusa insieme al video:

Kemono Jihen, l’anime

L’anime di Kemono Jihen è realizzato dallo Studio Ajia-Do (How Not to Summon a Demon Lord). La regia è di Masaya Fujimori (Izetta: The Last Witch) mentre le sceneggiature sono scritte e coordinate da Noboru Kimura (Gundam Build Divers). Nozomi Tachibana (Ensemble Stars!) si occupa del character design.

Il cast di doppiaggio originale include Natsumi Fujiwara (Kabane Kusaka), Junichi Suwabe (Kohachi Inugami), Ayumu Murase (Akira), Natsuki Hanae (Shiki Tademaru), Daisuke Ono (Mihai), Kana Hanazawa (Inari), Yumiri Hanamori (Kon) e Hiro Shimono (Nobimaru).

Cliccate QUI per i trailer esteso dell’anime.

Kemono Jihen, il manga

Kemono Jihen, è uno shonen manga scritto e disegnato da Sho Aimoto (già autore di Uno Shinigami in Infermeria) ed è serializzato a partire dal 2 Dicembre 2016 all’interno della rivista mensile Jump SQ di Shueisha. La serie conta al momento di 11 volumi.

In Italia il primo volume è da poco uscito per J-POP, qui la nostra recensione.

Eccovi come l’editore milanese presenta la serie:

Azione, scontri demoniaci e personaggi unici sono i protagonisti dello shonen Shueisha che presto diventerà un anime! Mescolate agli umani vivono creature sovrannaturali, al centro di innumerevoli leggende: Inugami, investigatore di Tokyo specializzato in casi che riguardano questi esseri, lotta per mantenere la pace tra le due specie. Ma l’equilibrio sembra andare in pezzi quando nella sua rete finisce un ragazzo in possesso di un oggetto dai poteri incredibili, che fa gola a molti… Ghoul, demoni delle nevi, spiriti-volpe e conflitti mai sopiti: inizia una nuova serie magicamente esplosiva!

