Il gigante della tecnologia Google ha costantemente aggiunto nuove creature e oggetti AR ai suoi risultati di ricerca in realtà aumentata. Ora, la società ha presentato l’amato Grogu dalla serie televisiva Disney The Mandalorian, di cui qui trovate la nostra recensione (Grogu è noto principalmente come “Baby Yoda”) alla Ricerca. Ciò significa che i fan possono finalmente invitare Grogu in 3D nelle loro case utilizzando i loro dispositivi iOS e Android. Quindi, diamo un’occhiata al modo in cui è possibile visualizzare Baby Yoda di The Mandalorian in 3D.

Ecco i passaggi per visualizzare Grogu in 3D:

Passaggio 1: assicuratevi di avere “Google Play Services per AR” installato sul vostro telefono Android. Puoi trovare l’app andando su Play Store. Se siete utenti iOS, dovete solo assicurarvi che sul vostro dispositivo sia in esecuzione l’ultima versione di iOS.

Passaggio 2: ora potete cercare uno qualsiasi di questi termini sul motore di ricerca Google: “The Mandalorian“, “Baby Yoda” o “Grogu“. La ricerca di uno qualsiasi di questi termini nell’app Google visualizzerà lo stesso risultato e un piccolo pannello di descrizione di Wikipedia sul personaggio.

Passaggio 3: proprio accanto alle immagini, vedrete l’opzione “Visualizza in 3D“. Fare clic sul pulsante per visualizzare un modello tridimensionale del personaggio. Potete anche usare le dita per ingrandire e rimpicciolire o ruotare il modello 3D di Grogu sullo schermo.

Passaggio 4: toccate il pulsante “Visualizza nel tuo spazio”, quindi fate clic su “Concedi accesso” per visualizzare una versione a grandezza naturale di Baby Yoda. Date il consenso all’accesso a tutte le autorizzazioni richieste nelle schermate successive.

Passaggio 5: l’app rileverà il suolo e consentirà di regolare il posizionamento di Grogu nell’ambiente.

Proprio come altri animali e creature 3D di Google, potete posizionare Baby Yoda ovunque nel vostro spazio, scattare foto o girare video. È interessante notare che il nuovo modello 3D di Baby Yoda offre anche effetti sonori vocali insieme alla modalità AR.

