Record of Ragnarok (Shuumatsu no Walküre) di Takumi Fukui e Shinya Uemura godrà di una trasposizione anime che debutterà nel corso del 2021.

Warner Bros. Japan ha pubblicato il primo teaser trailer dell’adattamento animato, che possiamo guardare in apertura nella edizione sottotitolata in lingua Inglese.

Di seguito la prima locandina:

Masao Ookubo (Onegai My Melody Yu & Ai) dirige la trasposizione animata di Record of Ragnarok presso Graphinica (Hellsing Ultimate) su sceneggiature coordinate da Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs Wan!).

Masaki Saito si occupa del character design, mentre Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Boruto: Naruto Next Generations) compone la colonna sonora.

Il cast di doppiatori include Miyuki Sawashiro (Brunhild), Tomoyo Kurosawa (Geir), Tomokazu Seki (Lu Bu), Hikaru Midorikawa (Thor) e Wataru Takagi (Zeus).

Takumi Fukui e Shinya Uemura serializzano Record of Ragnarok sulle pagine della rivista Comic Zenon di Coamix dal 25 Novembre 2017 e al momento si compone di 9 volumi.

In Italia esce per Edizioni Star Comics:

Durante l’assemblea per decidere le sorti del genere umano, che si svolge nel regno celeste ogni mille anni, irritati e stufi gli dei hanno infine deliberato l’estinzione del genere umano. Ma la valchiria Brunhilde, titillandoli nell’orgoglio, li convince a indire il “Ragnarok”, ovvero la sfida finale fra divinità ed esseri umani. Per scongiurare la catastrofe, scendono così in campo i tredici uomini più forti della storia, che dovranno affrontare in scontri uno contro uno altrettante temibili divinità del regno celeste: che la battaglia per il destino dell’umanità abbia inizio!