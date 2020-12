Una presentazione sul palco all’evento Jump Festa ’21 di sabato ha rivelato che la seconda parte del manga Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto conterrà l’arco narrativo del manga “Gakkō-hen” (“Arco scolastico”) e vedrà, come suggerisce il nome stesso, Denji alle prese con i suoi impegni scolastici. scuola.

Il manga di Chainsaw Man ha concluso la sua prima parte, l’arco “Kōan” (“Pubblica Sicurezza”), su Weekly Shonen Jump lo scorso lunedì. La rivista ha anche annunciato che il manga riceverà un adattamento anime televisivo a cura dello studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Dorohedoro, L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale).

Il manga era entrato nella sua “fase finale” a novembre. Chainsaw Man ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel dicembre 2018 e Shueisha ha pubblicato il nono volume il 4 novembre. Il manga è stato nominato per il 13° Manga Taisho Awards lo scorso anno e si è classificato al 4° posto nella classifica della guida Kono Manga ga Sugoi! 2020 (“Questo manga è fantastico!”) che presenta i migliori manga per i lettori di sesso maschile. Il manga è stato anche nominato per il 66° Shogakukan Manga Awards, che si terrà il 19 gennaio. Inoltre, si è piazzato al primo posto sul Kono Manga ga Sugoi! del 2021 per lettori di sesso maschile.

Il manga originale di Chainsaw Man, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (già noto per Fire Punch) su Weekly Shonen Jump (Shueisha), è disponibile con il primo numero in Italia per Planet Manga.

Ecco qui di seguito una breve sinossi dell’opera:

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

