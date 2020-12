Si terrà nella notte italiana fra domenica 20 dicembre e lunedì 21 settembre WWE TLC 2020, ultimo evento in PPV per lo storico WWE Survivor Series 2020 – cliccate QUI per i risultati – e si segnala per il ritorno sul ring di Roman Reigns e il debutto in PPV dell’ex-NXT Champion, Keith Lee.

WWE TLC 2020 si terrà nel nuovo Thunderdome, la residenza ufficiale degli show dei due roster principale della federazione di Stamford, spostatosi da qualche settimana al Tropicana Field di St. Petersburg (Florida).

WWE TLC 2020 è caratterizzato da due tables, ladders & chairs match per le cinture maggiori: AJ Styles contro Drew McIntyre si affronteranno per la prima volta in assoluto per il WWE Championship detenuto dallo scozzese mentre Kevin Owens e Roman Reings si affronteranno per lo Universal Title.

WWE TLC 2020 – la card completa

WWE Championship Tables, Ladders & Chairs Match

Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles

Universal Championship Tables, Ladders & Chairs Match

Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens

SmackDown Women’s Championship Match

Sasha Banks (c) vs. Carmella

Firefly Inferno Match

“The Fiend” Bray Wyatt vs. Randy Orton

WWE Women’s Tag Team Championship Match

Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Asuka & a partner of her choosing

Raw Tag Team Champions Match

The New Day (c) vs. Shelton Benjamin & Cedric Alexander on the Hurt Business

WWE TLC 2020 – dove vedere il PPV

Il WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione, trasmetterà in esclusiva WWE TLC 2020 a partire dalla 1 italiana. L’appuntamento con il kick-off dello show è invece fissato alle ore 00.00 e sarà visibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della WWE.

WWE Battlegrounds, il nuovo videogioco

WWE ha recentemente pubblicato anche il nuovo videogioco WWE Battlegrounds.

Sviluppato da Sabre Interactive, il gioco è stato progettato per essere facile da imparare e giocare, ma impegnativo da padroneggiare, con tecniche più avanzate da apprendere e abilità da sbloccare in modo che i giocatori di tutti i livelli possano godere dell’azione.

