Highschool of the Dead entra a far parte del catalogo degli anime di Yamato Video su Amazon Prime Video.

Gli abbonati al servizio video del colosso del commercio elettronico potranno guardare non solo i 12 episodi della serie animata basato sul travagliato manga originale scritto dal compianto Daisuke Sato e illustrato dal quotatissimo Shouji Sato (anche autore di Triage X), ma anche l’OVA Drifters of the Dead che arriva per la prima volta in streaming.

La serie è disponibile al seguente link.

A proposito di Highschool of the Dead

Il manga Highschool of the Dead (Gakuen Mokushiroku) si compone di 30 capitoli usciti sulle pagine della rivista Monthly Dragon Age di Fujimi Shobo tra il 2006 e il 2013; la serie è stata raccolta in 7 volumi e si è fermata indefinitamente a seguito della morte dello sceneggiatore Daisuke Sato nel 2017.

Come spiegato dal disegnatore e dal redattore responsabile nel corso di una intervista, proseguire la serie con un altro scrittore sarebbe molto difficile e delicato.

La serie anime è stata trasmessa in Giappone dal 5 Luglio al 20 Settembre del 2010; è diretta da Tetsuro Araki (L’Attacco dei Giganti) su sceneggiatura di Yousuke Kuroda (Trigun) presso lo studio Madhouse (Death Note).

L’OVA Drifters of the Dead è stato allegato all’edizione limitata del settimo volumetto del manga.

In Italia Yamato Video l’ha già distribuita attraverso Yamato Animation, PlayYamato, Man-Ga, Netflix e l’ha pubblicata in home video insieme a Koch Media.

Durante una normale giornata di scuola, scoppia improvvisamente una pandemia a causa di un virus che trasforma gli essere umani in zombie.

La storia ruota intorno a Takashi Komuro, uno studente giapponese della Fujimi High School, che sopravvive allo scoppio iniziale della pandemia insieme ad alcuni suoi compagni (e soprattutto compagne) e all’infermiera della scuola.

Il manga di Highschool of the Dead è stato pubblicato da Planet Manga, anche nell’edizione a colori; lo stesso editore ha in catalogo anche l’artbook di Shouji Sato e i suoi manga Triage X e Magical Girl Howling Moon.

Recupera la serie più l’OVA in Blu-ray Disc