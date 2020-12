Una presentazione sul palco all’evento Jump Festa ’21 di sabato ha rivelato che la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia sarà presentata in anteprima sabato 27 marzo e andrà in onda alle 17:30, la medesima fascia oraria delle stagioni precedenti. La presentazione sul palco ha anche rivelato un nuovo video promozionale. Potete trovarlo all’interno di questo articolo.

La nuova stagione coprirà l’arco narrativo del manga originale che contrappone la classe 1A alla classe 1B.

La prima stagione di 13 episodi dell’anime è stata presentata per la prima volta nell’aprile 2016. La seconda, composta da 25 episodi, ha debuttato in televisione nell’aprile 2017 e la terza nell’aprile 2018, sempre per un totale di 25 episodi. La quarta stagione è stata presentata in anteprima in Giappone nell’ottobre 2019 ed è andata in onda per 25 episodi.

Il film My Hero Academia: Two Heroes è uscito in Giappone nel luglio 2018. Il secondo film, My Hero Academia: Heroes Rising è uscito in Giappone a dicembre 2019.

Un terzo film anime sarà presentato in anteprima nell’estate del 2021. Il creatore del manga originale Kōhei Horikoshi sarà nuovamente il supervisore capo e disegnatore dei personaggi originali.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 294 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

My Hero Academia: cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

Nell’Estate del 2021 uscirà nei cinema giapponesi il terzo film il cui titolo è ignoto. Qui gli ultimi dettagli.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

