Sony ha fatto scalpore quando ha annunciato che avrebbe rimosso temporaneamente dal proprio Store Cyberpunk 2077 a causa dello stato in cui il gioco è stato immesso sul mercato (qui trovate la nostra recensione della versione per PC di Cyberpunk 2077). In molti quindi hanno iniziato a chiedersi se Xbox avrebbe finito per fare lo stesso sul proprio Store online.

Di recente, attraverso l’account ufficiale su Twitter del supporto Xbox è stato spiegato che Microsoft amplierà la sua politica di rimborso per garantire che chiunque abbia acquistato Cyberpunk 2077 in formato digitale sullo Store Xbox sarà rimborsato. Tuttavia, non ha aggiunto che Cyberpunk 2077 sarà rimosso dalla vendita. Ciò significa che se per un motivo o per un altro un potenziale consumatore volesse comunque acquistare il gioco in versione digitale su Xbox, potrà farlo.

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy — Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020

Il motivo per cui Xbox non rimuoverà Cyberpunk 2077 è probabilmente perché ha da lungo tempo implementato una politica di restituzione più completa rispetto a PlayStation. Come accennato nello stesso thread su Twitter, Xbox ha già “concesso rimborsi alla stragrande maggioranza dei clienti che ne hanno richiesto uno“. In confronto, il programma di restituzione di PlayStation è stato più complesso, il che sembra mostrare perché ha preferito rimuovere il gioco dalla vendita su PlayStation Store piuttosto che continuare a sopportare potenziali richieste di rimborso da parte degli acquirenti.

Nonostante abbia annunciato che ora offrirà rimborsi integrali per Cyberpunk 2077, Xbox ha anche affermato di simpatizzare con gli sviluppatori di CD Projekt Red. Ecco cosa si legge in un tweet sempre del profilo ufficiale di Xbox:

“Sebbene conosciamo gli sviluppatori di CD Projekt Red, hanno lavorato duramente per distribuire Cyberpunk 2077 in circostanze estremamente difficili, ci rendiamo anche conto che alcuni giocatori non sono stati soddisfatti dell’attuale esperienza su console più vecchie“.

