Netflix ha ufficialmente rinnovato Locke and Key per una terza stagione, arriva ora l’annuncio. La seconda stagione della serie deve ancora arrivare sul servizio streaming, ma la produzione si sta concludendo; le riprese della terza stagione dovrebbe iniziare a inizio 2021.

La co-showrunner Meredith Averill (via Comicbook) ha così commentato:

Sono incredibilmente grata di aver trovato una casa come Netflix, dove mi sento continuamente supportata, ispirata e stimolata. Sono proiettata al futuro per espandere ancora la nostra collaborazione.

Carlton Cuse aggiunge:

Abbiamo in serbo incredibile storie per i personaggi nella terza stagione, non potrebbe essere più entusiasmante continuare a raccontare queste storie con un grande partner come Netflix.

Non poteva mancare il commento di Netflix, tramite le parole di Brian Wright:

Carlton e Meredith hanno costruito con Locke and Key un incredibile mondo, e siamo veramente entusiasti che i personaggi possano tornare nella terza stagione. Sono onorato di poter continuare a collaborare con Meredith Averill, una talentuosa creatrice con un occhio particolare per raccontare storie horror e supernaturale.

Locke and Key, le info sulla serie

Questa la sinossi della serie:

Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella loro antica tenuta, Keyhouse. Qui trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

Tra gli altri produttori esecutivi troviamo Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall con Lydia Antonini e Ted Adams per IDW, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert e Rick Jacobs per Circle of Confusion, Lindsey Springer, John Weber e Frank Siracusa per Take 5.

Nel cast della prima stagione di Locke & Key: Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones e Griffin Gluck.

