Manga Vibe è la nuova proposto della casa editrice Shockdom che debutterà il 23 Febbraio 2021 in edicola e fumetteria.

Si tratta di una rivista antologica di manga per ragazzi, di genere fantasy e avventuroso, realizzati da autori Italiani; sei le serie previste:

After Time;

Sahaam;

Zara X2;

Sharkboy;

Arkadian Oikos;

Shingan

La rivista dovrebbe avere formato brossurato da 14,8 x 21 cm e comporsi di 192 pagine; il prezzo è di 5 Euro.

A seguire la copertina del primo numero di Manga Vibe e il post di annuncio:

Siamo orgogliosi di annunciarvi che il 23 Febbraio in edicola e in fumetteria uscirà Manga Vibe! Una rivista antologica in stile Shonen Magazine giapponese, ma con tutti autori Italiani! Restate con noi e presto vi daremo piú notizie su questo nostro coraggioso e ambizioso progetto!

Aspettando Manga Vibe

In attesa del debutto di Manga Vibe ecco le prossime novità stile manga in arrivo da Shockdom, dalle pagine del catalogo Manicomix:

CINERARIA 2

Autore: Roberta Rea Collana: Kasaobake Pagine: 176pp. b/n

Formato: 12x17cm Rilegatura: brossurato

Uscita: 22 gennaio Codice: 9788893362603 Prezzo: 8,00 €

Dopo aver conciato per le feste un assassino Irukandji, Kali si dirige verso il villaggio per riunirsi alla sua ciurma. Dott, con un incantesimo di rallentamento, cerca di tenere in vita il vecchio froganna in attesa dell’antidoto.

Zero, appropriatosi del Lijeking flower, tenta di sfuggire alle grinfie di un misterioso gorilla luminoso…

IMMORTAL SOUL 3

Autore: Kitsune Yoru Collana: Kasaobake Pagine: 128pp. b/n

Formato: 13x18cm Rilegatura: brossurato Codice: 9788893362580

Uscita: 15 gennaio Prezzo: 6,90 €

La vita del soggetto n°N95431 cambia bruscamente quando, senza alcun preavviso, viene portata fuori dal laboratorio. Sarà Noah ad occuparsi di lei, un ex collega di Alart che sperava di aver smesso di aver a che fare con ricerca dell’uomo. Pur riluttante, Noah accetta di prendersi cura della ragazzina, che per la prima volta scoprirà cosa significa vivere al di fuori della propria cella. Intanto, al laboratorio c’è movimento. Un gruppo di soggetti, capeggiato da Drago, tenta la fuga da quel posto infernale.

ALE & CUCCA 9

Autore: Elisabetta Cifone Collana: Kasaobake Pagine: 160pp. b/n

Formato: 13x18cm Rilegatura: brossurato Uscita: 5 febbraio 2021

Codice: 9788893362573 Prezzo: 6,90€

Feddy affronta Ale, le cui condizioni sembrano migliorate da quando è tornata assieme al suo ragazzo. Lo stesso non può dirsi per Simo, che pieno di dubbi continua a chiedersi se ha fatto la scelta giusta.

Intanto la situazione di Cucca diventa sempre più insostenibile quando lei si rende conto che dovrà scegliere tra Diego e Manu. Ma come si fa a scegliere tra due ragazzi ugualmente importanti, anche se per motivi diversi?

SOMEWHERE WE BELONG 1

Autore: Francesca Calabro e Mara Marsiglia Collana: Kasaobake

Pagine: 180pp. b/n Formato: 13x18cm Rilegatura: brossurato

Uscita: 12 febbraio 2021 Codice: 9788893362597 Prezzo: 8,00€

Chi frequentare, cosa studiare…Cristina sa già il percorso che deve seguire. La sua vita è tutta perfettamente

pianificata, per lei è più sicuro così.

Alessia invece prende la vita come viene, facendo ciò che le va, incurante del domani. Per lei è più facile così.

