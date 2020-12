Hunter X Hunter di Yoshihiro Togashi è un manga la cui storia inizia con la pubblicazione del suo primo numero, avvenuta nel 1998, e continua ancora oggi: purtroppo per i tantissimi appassionati di questa opera, la pubblicazione di nuovi numeri del manga è fortemente irregolare, ed è il motivo principale della sua longevità.

Anche se non è possibile sapere al momento quando la serializzazione di Hunter X Hunter potrà finalmente riprendere, i fan, per il momento, possono almeno godersi il trailer di un nuovo live-action di Hunter X Hunter, che trovate in questo articolo.

Il video ha una durata di quasi quattro minuti e mostra alcuni dei personaggi più conosciuti tratti proprio da Hunter X Hunter. Inoltre, se volete assolutamente che questo progetto veda la luce potete anche fare una donazione al canale ufficiale su Yourube di RE: Anime per supportare economicamente la realizzazione di questo live-action. Il link e tutte le informazioni a riguardo sono indicati e forniti verso la fine del trailer.

I ragazzi di RE: Anime hanno infatti pubblicato il trailer per annunciare un nuovo progetto live-action ispirato all’opera. Gon sarà interpretato da Jackie Tran, mentre Yoshi Sudarso avrà il ruolo di Hisoka.

