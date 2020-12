Weekly Shonen Jump sta preparando una celebrazione come nessun’altra, dato che la sua serie di punta One Piece sta per raggiungere il suo millesimo capitolo. Per celebrare l’occasione, secondo quanto riferito, Shonen Jump pubblicherà un capitolo speciale crossover di One Piece che presenterà tutti i personaggi principali dell’attuale roster della rivista. Questo ovviamente includerà personaggi come Senku di Dr. Stone, Deku di My Hero Academia e Asta di Black Clover. Inutile dire che sarà un enorme fiore all’occhiello di uno dei fumetti più venduti di tutti i tempi.

Come alcuni fan stanno già sottolineando con entusiasmo, Avengers: Infinity War ed Endgame non sono nulla confronto a questo crossover. Altri, nel frattempo, sono entusiasti che alcuni dei nuovi manga della rivista avranno un’opportunità unica di mostrarsi insieme agli iconici Pirati di Cappello di Paglia.

And ya'll thought infinity war was special — Dorian (@DorianOver9000) December 17, 2020

Questo non è il primo crossover di One Piece, ma è destinato ad essere più grande di quasi tutti gli altri nella storia della serie.

Con tanti spin-off e collaborazioni già realizzati con One Piece, non sorprende che questo crossover in stile Infinity War avrà davvero luogo. Eiichiro Oda ha avuto un’enorme influenza sui manga moderni e per un uomo che lavora duramente ogni giorno per raccontare la sua storia da oltre 23 anni non c’è momento migliore di adesso per brindare ai suoi successi!

