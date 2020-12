L’attuale arco di guerra di My Hero Academia ha visto i principali eroi e cattivi della serie finalmente scontrarsi in un conflitto aperto a tutto campo, e le cose sono diventate più personali di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. La lealtà è stata messa a dura prova (e spezzata); le persone su entrambi i lati del conflitto hanno sacrificato le loro vite e l’intero sistema di eroi e Quirk potrebbe ancora crollare, anche se gli eroi vincessero la battaglia. E, anche se sembra che la guerra di My Hero Academia stia per finire presto, c’è ancora molto tempo per subire alcune gravi perdite. Ecco perché Milio e Shigaraki che si affrontano sul campo di battaglia fanno impazzire i fan.

ATTENZIONE, EPRICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 294 del manga di My Hero Academia.

Milio ha fatto il suo trionfante ritorno quando Lemillion si è unito alla rivelazione di Best Jeanist che era ancora vivo. Jeanist e Lemillion sono arrivati proprio quando gli eroi avevano più bisogno di loro, poiché l’Unione dei Cattivi e il loro mostro Gigantomachia stavano per annientare Endeavour, Izuku, Bakugo e gli altri leader dei pro hero.

In My Hero Academia 294 le cose si fanno ancora più tragiche. Jeanist ha catturato i cattivi e Gigantomachia soccombe finalmente al sedativo che la Classe 1-A gli aveva somministrato. Tuttavia, Dabi è ancora su tutte le furie con le sue fiamme infernali e il Nomu si sta dimostrando difficile da reprimere. Tutto è appeso a un filo (letteralmente, nel caso di Best Jeanist), quindi riavere Lemellion è un faro di speranza di cui Izuku e soci avevano disperatamente bisogno. Ma quanto durerà il ritorno di Mirio?

L’arco principale del capitolo 294 di My Hero Academia vede il membro dell’Unione Mr. Compress eseguire un tentativo disperato di liberare la sua squadra, a costo apparente della sua stessa vita. Compress riesce a far uscire se stesso, Shigaraki e Spinner dalla rete di fili di Best Jeanist, e sembra che stia per fare la sua grande fuga, ma gli ultimi due pannelli del capitolo danno vita a una svolta molto più oscura!

Milio è l’unico eroe abbastanza veloce e in grado di arrivare a Shigaraki e compagni. Tuttavia, il pannello finale del manga mostra il viso coperto di capelli di Shigaraki. Il cattivo è pronto per Lemillion?

Lo scontro fra Milio e Shigaraki potrebbe andare in due modi:

Shigaraki ruba il Quirk di Lemillion. Shigaraki sconfigge Milio prima di scappare.

Se Shigaraki rubasse il potere di Milio non sarebbe un grosso problema, poiché il nuovo capitolo di My Hero Academia rivela anche che Eri ha sviluppato i suoi poteri al punto da poter annullare qualsiasi perdita di potere subita da un eroe. Tuttavia, se Milio dovesse morire o subire ferite troppo gravi, non si potrebbe più tornare indietro.

