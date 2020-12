L’Attacco dei Giganti 4 (qui trovate la mia recensione del secondo episodio) lascia più domande c he risposte, e nell’ultima puntata ha aperto ad alcune speculazioni su Falco.

Il momento in questione è stato mostrato nel secondo episodio di L’Attacco dei Giganti 4. Qui, è possibile vedere il ragazzo sdraiato per terra dopo aver combattuto una battaglia vinta a fatica. Falco è sdraiato sulla schiena con il braccio alzato verso il cielo. Il guerriero si sveglia poco dopo e pone a coloro che lo circondano una domanda significativa.

“Non stavo volando in giro con una spada proprio ora“, chiede.

Questa domanda è strana di per sé, ma diventa una anticipazione di rilievo, se messa in relazione con il capitolo più recente del manga. Falco e Annie vanno in battaglia per salvare i soldati di Paradis da Eren. Falco scopre di essere in grado di volare poiché il suo Gigante Mascella è coperto di piume, e le pagine finali del capitolo mostrano Falco che vola via con Mikasa. Questa splendida anticipazione ha portato i fan a chiedersi se questo momento nel manga sia il sogno che Falco ha vissuto nella seconda puntata dell’anime.

Se così fosse, i fan avrebbero grandi domande su Falco: il breve episodio anticipa il suo futuro in un modo che solo i lettori del manga avrebbero colto, e i netizen sono curiosi di sapere come sia nata questa premonizione. Eren le ha vissute dato il suo futuro da Gigante Fondatore, quindi alcuni fan pensano che Falco potrebbe essere colui che erediterà il Gigante Fondatore da Eren prima che il manga finisca. Altri credono che questa visione sia stata suggerita dai “percorsi” condivisi che ogni Eldiano condivide attraverso il Titano Fondatore.

