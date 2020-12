Le serie Shonen di My Hero Academia e Boruto: Naruto Next Generations stanno vedendo i loro eroi combattere alcune delle battaglie più difficili che abbiano mai affrontato, e alcuni presunti spoiler che sono comparsi di recente ​​online stanno facendo esplodere la testa di alcuni fan in attesa dei prossimi capitoli di entrambi i manga! E mentre l’arco narrativo incentrato sulla guerra sembra volgere al termine per i personaggi di My Hero Academia, la guerra contro l’Organizzazione Kara e il suo leader Jigen in Boruto sta per raggiungere il suo culmine, e i ninja più forti di Konoha stanno tentando di salvare il loro villaggio dagli invasori.

L’arco della guerra di My Hero Academia è stato foriero di moltissime minacce per gli eroi, e le battaglie successive hanno visto la loro buona quota di vittime da entrambe le parti. Molti eroi meno conosciuti sono stati inghiottiti dal potere di Shigaraki, che ora ha ereditato il potere di All For One. Twice è stato sconfitto dall’eroe numero due, Hawks, dimostrando che nessuno è al sicuro in questo ultimo arco narrativo, in cui entrambe le parti hanno davvero dato il massimo.

In Boruto: Naruto Next Generations abbiamo invece visto l’arrivo di Jigen a Konoha, in seguito alla sua battaglia all’ultimo sangue con l’ex membro dell’Organizzazione Kara e il clone di Jiraiya, Kashin Koji. Con poco tempo prima che il potere di Isshiki bruciasse il corpo di Jigen, il leader di Kara stava tentando di rubare il corpo di Kawaki, ma sembra che il cattivo non possa farlo senza combattere. Molti fan che credono che il manga stia ora alludendo alla morte del Settimo Hokage, e questo presunto spoiler sta investendo i social media.

Sia l’Arco di guerra per My Hero Academia che la battaglia contro Jigen in Boruto: Naruto Next Generations sono ancora lontani dall’apparire nelle rispettive serie anime, ma di certo entrambi faranno il botto, quando arriveranno sul piccolo schermo!

