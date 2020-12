Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PlayStation Store

Dal sito ufficiale di PlayStation, Sony ha fatto sapere di aver rimosso temporaneamente Cyberpunk 2077 dal proprio negozio online. Con il comunicato del sito, Sony specifica quanto segue:

SIE ci tiene a soddisfare al meglio i propri clienti, perciò cominceremo a offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite il PlayStation Store. Inoltre, SIE rimuoverà Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store fino a nuovo avviso. Una volta che avremo la conferma che hai acquistato Cyberpunk 2077 tramite PlayStation Store, cominceremo il processo di rimborso. Ti preghiamo di prender nota che la completezza del rimborso potrebbe variare a seconda del tuo metodo di pagamento e istituto finanziario.

Con tutto ciò che sta succedendo intorno al problematico lancio di Cyberpunk 2077, questa è solo una delle tante notizie che stiamo sentendo in questi giorni al riguardo. Seguiremo la faccenda in attesa di ulteriori sviluppi. Sembra che Sony abbia fatto questa mossa in seguito all’esorbitante volume di richieste di rimborso e anche per via dello stato del gioco. È verosimile pensare che Cyberpunk 2077 ricomparirà sullo store online non appena ci sarà un corposo aggiornamento in grado di farlo girare in maniera stabile su PS4.

Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione del gioco qui.

Cyberpunk 2077 – CD Projekt RED nei guai

La bufera scatenatasi con l’uscita del gioco è stata notevole, con grandi domande di rimborso e problemi di ogni tipo. Relativamente “salvi” sono gli utenti PC e chi gioca in retrocompatibilità sulle nuove console PS5 e Xbox Series X.

L’utenza è davvero furiosa al momento e nel mirino c’è proprio la casa polacca di CD Projekt RED, che dopo il grande successo della trilogia di The Witcher, e in particolare del terzo capitolo, sembra aver in qualche modo deluso le aspettative dei giocatori, nonostante già da mesi affermassero che il gioco non fosse pronto al lancio. Che lo abbiano fatto uscire per le pressioni ricevute dagli utenti?

