GTO – Great Teacher Onizuka, come vi abbiamo riportato, ritornerà in tv sulle frequenze di SuperSix, all’interno del contenitore Ka-Boom!, in occasione delle festività natalizie.

La pagina Facebook ufficiale del canale rende noto che le avventure di Eikichi Onizuka verranno trasmesse dal 26 Dicembre 2020 alle ore 8:00 e alle ore 18:30.

L’anime sarà disponibile anche in streaming gratuito sul sito web di SuperSix.

Non solo GTO

La messa in onda di GTO verrà preceduta dalla riproposizione della serie anime basata sul manga InuYasha di Rumiko Takahashi.

Dopo la conclusione di InuYasha The Final Act, la prima serie andrà in onda dal 22 Dicembre alle ore 7:30 e 18:00; anche InuYasha sarà disponibile in streaming.

La rete informa inoltre che l’appuntamento con gli anime prosegue anche in seconda serata:

L'appuntamento con gli anime non si ferma al pomeriggio!

Alle 23.15 ti aspetta L’indistruttibile Robot #TriderG7 e alle 23.45 le avventure di #InuYasha, solo su Supersix!

A proposito di GTO

Prodotta da Aniplex e Fuji TV, la serie animata di GTO – Great Teacher Onizuka si compone di 43 episodi trasmessi in Giappone tra il 1999 e il 2000 e in Italia tra il 2003 e il 2004 all’interno del contenitore Anime Night di MTV.

La serie è stata diretta da Noriyuki Abe (La Leggenda di Arslan, Bleach) presso lo studio Pierrot (Tokyo Ghoul) su sceneggiature coordinate da Masashi Sogo (Fairy Tail).

Dynit ha pubblicata l’edizione home video:

Eikichi Onizuka ha deciso di dare una svolta alla sua vita lasciato alle spalle il suo passato da teppista ambisce a diventare il più grande insegnante di tutto il Giappone, quanto mai attirato dall’idea di circondarsi di giovani e belle studentesse in uniforme scolastica. Il suo primo impatto con il mondo scolastico nelle vesti di tirocinante non è certo dei migliori, ma nonostante l’utilizzo di metodi decisamente poco ortodossi, ottiene risultati a dir poco sbalorditivi. Più che mai deciso a continuare sulla strada intrapresa, Onizuka tenta di farsi assumere in un prestigioso istituto privato, ma si scontra immediatamente con il vicedirettore Uchiyamada, piuttosto restio ad assegnare il posto a chi, pochi minuti prima del colloquio, lo ha brutalmente picchiato su un autobus.

