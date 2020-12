Le uscite J-POP Manga del 23 Dicembre 2020 comprendono il nuovo romanzo di The Promised Neverland (La Canzone dei Ricordi) e nuovi volumi come il 19 di Pokémon La Grande Avventure o il 5 di Sword Art Online Progressive.

Di seguito le uscite J-POP Manga del 23 Dicembre 2020, qui le novità di Gennaio 2021.

Le uscite J-POP Manga del 23 Dicembre 2020

The Promised Neverland – La Canzone Dei Ricordi

di Kaiu Shirai, Posuka Demizu e Nanao

€ 12,00

Notte della fuga da Grace Field House…Dall’istituto in fiamme, un ritaglio di carta si libra nell’aria, danzando nel cielo di quella notte infuocata. Quel frammento di carta farà tornare alla memoria di Isabella il ricordo di un bambino per lei molto speciale. E ancora Krone, pronta ad abbandonare la vita, richiama alla memoria gli anni trascorsi alla scuola di addestramento, il punto di partenza di tutta la sua avventura. Ecco a voi la storia inedita di Isabella, la verità mai raccontata sulla mamma che ha intralciato i piani di Emma e dei suoi fratelli nel loro tentativo di fuga.

Steins; Gate Zero 2 di 6

di Taka Himeno

€ 6,00

Novembre 2010, linea di universo β. Dopo aver superato numerose difficoltà e situazioni dolorose, Rintaro Okabe si è arreso e ha rinunciato a salvare lei. Ormai trascorre la sua vita tra amarezza e rimpianti, finché un giorno…davanti a lui compare un’altra ragazza. Il loro incontro casuale metterà in moto ancora una volta gli ingranaggi del destino…

Pokémon: La Grande Avventura 19

di Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto

€ 9,90

Facciamo un passo indietro e torniamo nella regione di Johto! Oro, l’allenatore insolente ma dal cuore grande, arriva allo stadio in cui si tiene il Pokéathlon, una competizione sportiva a tema Pokémon, per incontrare il domatore di draghi Lance. Pare che abbia a che fare con Arceus…Che il Pokémon primevo sia in pericolo?

Search And Destroy 2 di 3

di Atsushi Kaneko e Osamu Tezuka

€ 7,50

Dopo la fine della guerra civile le “creature”, esseri robotici ritenuti senz’anima e odiati dagli umani, hanno perso il loro ruolo di soldati. Nonostante alcuni sforzi per l’integrazione ora vivono ai margini della società, spesso dedicandosi al crimine. In questo sottobosco malfamato irrompe una ragazza per metà macchina, spinta da una furia incontenibile per determinate creature…Accompagnata dal cinico ladruncolo Doro, Hyaku avrà la sua vendetta!

Sword Art Online – Progressive 5 di 7

di Reki Kawahara, Kiseki Himura

€ 5,90

Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo…o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine!

