È arrivata pochi minuti fa la conferma ufficiale che Diabolik, il film dei Manetti Bros., previsto in tutte le sale il prossimo 31 dicembre è ufficialmente slittato a data da destinarsi nel 2021.

Per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ma come facilmente intuibile lo slittamento è dovuto all’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus che nuovamente investito il nostro paese costringendo alla serrata numerose attività fra cui purtroppo anche i cinema.

Eccovi il trailer diffuso qualche settimana fa:

Diabolik – il film

Diabolik sarà l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli.

Il cast è composto da Luca Marinelli nei panni del Re del Terrore; al suo fianco, ci sarà Miriam Leone come Eva Kant, mentre Valerio Mastandrea sarà il volto dell’ispettore Ginko. Compariranno anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran.

Diabolik – i Manetti Bros parlano del cast

Antonio e Marco Manetti avevano già parlato del cast dichiarando che:

È una scelta di cui andiamo orgogliosi. Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano. Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le giuste emozioni: Luca Marinelli, uno degli attori più versatili del nostro cinema, capace di portare sul grande schermo il fascino e la freddezza di Diabolik senza fargli perdere umanità; Miriam Leone, un’attrice di carattere, bella e sensuale, la perfetta Eva Kant e Valerio Mastandrea così empatico, in grado di rendere vincitore anche Ginko, l’antagonista da amare.

Diabolik – il gioco da tavolo

Diabolik sta per approdare anche nel mondo dei giochi da tavolo con Diabolik Colpi e Indagini.

Diabolik Colpi e Indagini è stato sviluppato dalla DAM Things! di Luca Maragno per Astorina e Pendragon Game Studios e sarà disponibile a partire da novembre, anticipando così di circa un mese l’uscita nelle sale del nuovo film dedicato al Re del Crimine – per tutti i dettagli cliccate QUI.

In Diabolik Colpi e Indagini i giocatori impersoneranno Diabolik ed Eva Kant mettendo a segno impossibili furti oppure saranno i detective Ginko e Morrigan intenti a sventarli!

Diabolik – la nuova collana da edicola

Si intitolerà Anastatika la nuova collana di RCS Mediagroup che a partire dal 5 gennaio, con cadenza settimanale, con Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport riproporrà i primi 50 numeri di Diabolik in versione anastatica.

Ad ogni albo sarà incluso un un fascicolo di approfondimento ricco di preziose informazioni e curiosità.

Diabolik Anastatika – il piano dell’opera

Diabolik Anastatika sarà composta da 51 uscite (albo + fascicolo) formato 16,5 x 26 cm e costerà € 5.99 più il costo del quotidiano.

Con la prima uscita il fascicolo sarà doppio e, in omaggio, ci sarà la riedizione dell’albo n. 1 del 1964. Con la seconda uscita in omaggio ci sarà la riproduzione della rara locandina del 1963.

Una imperdibile riproduzione anastatica dei primi 50 numeri della serie. Ciascuna uscita settimanale include un fascicolo di approfondimento ricco di preziose informazioni e curiosità.

