Damian Wayne è tra i tanti protagonisti della copertina variant che Jorge Jimenez ha realizzato per Batman 106, in uscita a Marzo 2021 nelle fumetterie degli Stati Uniti.

Nella illustrazione il ragazzo, figlio di Bruce Wayne e Talia Al Ghul, indossa un nuovo costume nero e grigio senza cappuccio che non reca alcun simbolo riconducibile all’alias di Robin.

DC Comics descrive l’immagine come “Misteri Infiniti”, in attesa della sinossi ufficiale dell’albo prevista con la imminente pubblicazione del calendario delle uscite di Marzo:

Batman #106, non solo Damian Wayne

I tanti personaggi ritratti per la variant cover di Batman #106 sono Batman, Damian Wayne, Harley Quinn, Nightwing, Catwoman, Batwoman, Spoiler, Orphan e Signal; alla loro destra al centro dell’immagine troviamo Tim Fox, Red Hood, Robin (Tim Drake), Oracle e Huntress; alle loro spalle sullo sfondo è presente Designer; il lato sinistro è tutto per Joker, Punchline, Ghost-Maker, un personaggio misterioso e Grifter.

A proposito di Damian Wayne

Riprendendo la trama di Batman – Il Figlio del Demone di Mike W. Barr e Jerry Bingham del 1987, Grant Morrison porta Damian Wayne nella continuity ufficiale di Batman attraverso l’arco narrativo Batman e Figlio con cui ha aperto la sua celebre run sulla testata Batman nel 2006.

È la quinta persona a indossare il manto di Robin e in Batman 666 lo vediamo succedere al padre come Cavaliere Oscuro in un futuro ipotetico.

Nelle storie più recenti di Detective Comics Damian ha rubato lo schedario nero di Batman, con l’intenzione di risolvere tutti i casi irrisolti del padre e superare il Cavaliere Oscuro.

Ricordiamo che sempre a Marzo DC Comics lancerà le nuove serie di Batman e Joker e rinnoverà anche il team creativo di Nightwing; in Giappone, invece, già da fine anno usciranno nuovi manga sui personaggi di Gotham City.

