Il primo episodio di Vlad Love, la nuova opera del regista Mamoru Oshii (Lamù, Patlabor, Ghost in the Shell), è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale della serie anime.

Intitolato Vampire Girl, Bloody Excited, possiamo guardarlo gratuitamente sottotitolato in Inglese cliccando qui.

Vlad Love, la trama

Vlad Love è strutturato in 12 episodi e segue le vicissitudini di Mitsugu Bamba, studentessa ossessionata dalla donazione del sangue a tal punto che si sente costretta a recarsi ogni giorno alla banca del sangue guadagnandosi l’ira di una infermiera scorbutica.

Un giorno proprio al centro di donazioni incontra una bellissima ragazza di nome Mai che sembra provenire dall’estero.

È così pallida che sembra dover svenire da un momento all’altro, mentre all’improvviso inizia a distruggere la banca del sangue.!

Quando la ragazza perde conoscenza, Mitsugu la porta a casa sua…

Vlad Love, i credits

Mamoru Oshii è autore e supervisore generale di Vlad Love, mentre Junji Nishimura (Ranma ½, You’re Under Arrest: The Motion Picture, True Tears) lo affianca come regista; Kei Yamamura (The Next Generation – Patlabor) scrive la sceneggiatura insieme al maestro Oshii, mentre Kazunari Niigaki (animatore chiave e direttore dell’animazione degli episodi della saga di Monogatari) si occupa del character design.

Kenji Kawai (Maison Ikkoku, Ghost in the Shell), storico collaboratore del maestro Oshii, compone la colonna sonora.

Comic Animation è accreditata alla produzione, Drive alla produzione dell’animazione, Production I.G alla collaborazione alla produzione, mentre Ichigo Animation, sussidiaria della compagnia immobiliare ed energetica Ichigo, finanzia il progetto per promuovere il suo complesso commerciale Akiba Cultures Zone nel distretto di Akihabara a Tokyo.

Il cast originale include:

Mitsugu Bamba: Ayane Sakura

Mai Vlad Transilvania: Rina Hidaka

Chihiro Chimatsuri: Romi Park

Maki Watabe: Saori Hayami

Jinko Sumida: Yoko Hikasa

Nami Unten: Yu Kobayashi

Kaoru Konno: Kanako Takatsuki

Masumi Katsuno: Kenta Miyake

Okada: Kaito Ishikawa

Kambara: Ryunosuke Watanuki

Horita: Taro Kiuchi

Padre di Mai: Hiroshi Iwasaki

Padre di Mitsugu: Jouji Nakata

Debutterà nel corso del 2021.

