Star Wars perde un’altra delle sue stelle: Jeremy Bulloch, storico interprete di Boba Fett, è morto all’età di 75 anni il 17 Dicembre 2020 nell’anno in cui il film che lo rese celebre, L’Impero Colpisce Ancora, festeggia il 40° anniversario.

L’attore inglese prese parte a numerose produzioni televisive e cinematografiche degli Anni 70 e 80 come Doctor Who, Robin of Sherwood e i film di James Bond.

Il compianto Bullock pensava al personaggio di Boba Fett come a un Clint Eastwood in armatura, suggerendo come le movenze dell’enigmatico cacciatore di taglie fossero ispirate ai classici del cinema western.

Jeremy Bulloch, L’Impero Colpisce Ancora e non solo

Jeremy Bulloch ha recitato ne L’Impero Colpisce Ancora anche senza l’armatura di Boba Fett, nel ruolo di un ufficiale Imperiale che scorta la Principessa Leia a Cloud City; ha avuto un cameo anche ne La Vendetta dei Sith, dove ha interpretato il capitano Colton della Tantive III.

Prodotto da Gary Kurtz, Star Wars – L’Impero Colpisce Ancora è stato diretto dal compianto Irvine Kershner su sceneggiatura scritta dalla compianta Leigh Brackett (Il Lungo Addio) e da Lawrence Kasdan (I Predatori dell’Arca Perduta, Star Wars Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi, Solo – A Star Wars Story).

Lo script è basato su una storia originale di George Lucas, presente sul set ogni giorno.

Il cast include Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (Principessa Leia Organa), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Anthony Daniels (C-3PO), David Prowse (Darth Vader), Peter Mayhew (Chewbecca), Kenny Baker (R2-D2) e Frank Oz (Yoda).

George Lucas e i colleghi ricordano Jeremy Bulloch

George Lucas ricorda così Jeremy Bulloch:

Jeremy ha portato la combinazione perfetta di mistero e minaccia alla sua interpretazione di Boba Fett, che era proprio quello che volevo il personaggio trasmettesse. Inoltre Jeremy era un vero gentiluomo che è stato molto di aiuto a Star Wars e ai suoi fan e sono molto grato per il suo contributo alla saga e alla sua eredità.

Mark Hamill ha scritto questo messaggio su Twitter:

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ — Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020

Questo, invece, è il ricordo di Billy Dee Williams:

Today we lost the best bounty hunter in the galaxy 💔RIP Jeremy Bulloch #BobaFett — Billy Dee Williams (@realbdw) December 17, 2020

Anche Daniel Logan, che ha interpretato il piccolo Boba Fett ne L’Attacco dei Cloni, ha voluto ricordare il compianto Bulloch:

I am sad to hear of the passing of Jeremy Bulloch a Star Wars family member. I will never forget all you taught me and all the good times we had together. You will be forever remembered. Cons won't be the same with out you. The Force will be with you always. RIP my Mando brother! pic.twitter.com/IacykI6N9B — Daniel Logan (@Daniel_Logan) December 18, 2020

Riscopri L’Impero Colpisce Ancora in 4K UHD + Blu-ray + Bonus