I primi due film di Holly e Benji (Capitan Tsubasa) sono entrati a far parte del catalogo anime di Amazon Prime Video, grazie alla collaborazione con Yamato Video.

Scopriamoli insieme:

Holly e Benji – Film 1 La Grande Sfida Europea

Proiettato in Giappone il 13 Luglio 1985, il film La Grande Sfida Europea (Captain Tsubasa: Europe Daikessen) è stato trasmesso per la prima volta dalle reti Mediaset con il titolo La Sfida di Parigi e diviso in due parti.

Il Giappone affronta in un’amichevole a Parigi l’Europa, selezione in cui militano i migliori giocatori d’Europa tra cui spiccano il kaiser Karl Heinz Schneider e il regista francese Pierre Le Blanc.

Holly e Benji – Film 2 La Selezione Giovanile del Giappone

Il secondo film, La Selezione Giovanile del Giappone (Captain Tsubasa: Ayaushi! Zen Nippon jr), è uscito in Giappone il 21 Dicembre 1985; in Italia è andato in onda sulle reti Mediaset spezzettato in tre episodi.

Il Giappone gioca un’altra partita, stavolta in casa, contro l’Europa. Dovrà però fare a meno di alcuni dei suoi fuoriclasse: Mark Lenders che si rifiuta di giocare fino a che non avrà perfezionato il suo Tiger Shot, Julian Ross per problemi fisici, Benji Price, costretto da uno sponsor della sua squadra di club a non giocare contro la nazionale europea, e Tom Becker, per motivi sconosciuti.

Non solo Holly e Benji

