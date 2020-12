Alcuni mesi fa, durante l’Xbox Showcase di Microsoft, era stato annunciato a sorpresa un nuovo capitolo di Fable. Da allora non si è sentito parlare molto di questo gioco, fino ad oggi quando Anna Megill ha twittato inaspettatamente parlando del suo coinvolgimento nel progetto. Dal tweet si evincono anche altre informazioni sullo sviluppo del gioco. Megill afferma che è “[…] entusiasta di annunciare che dal prossimo anno lavorerà per Playground Games. Sarò Lead Writer di Fable.”

Quest’affermazione ci fa capire che a parte il teaser di alcuni mesi fa, il gioco è probabilmente in pre-produzione in quanto non era ancora stata scelta una persona nel ruolo di Megill. Ricordiamo che Anna Megill aveva già precedentemente lavorato a Control e a Dishonored: Death of the Outsider, oltre che a Guild Wars 2. Con questo curriculum si spera che la sceneggiatrice sia in grado di fare un ottimo lavoro con l’atteso ritorno di Fable.

Fable e il suo sviluppo misterioso

Il video presentato mesi fa è solo il primo di una serie di teaser e si spera di altri trailer che vedremo nei mesi a venire, specialmente ora che Xbox Series X è fra noi. Fable si è sempre contraddistinta per essere una saga molto curata dal punto di vista ruolistico, con importanti scelte morali e tanta ironia.

Ideata originariamente da Peter Molyneux, autore di Black & White e Dungeon Keeper, la saga era ormai sparita da del tempo dopo un non esattamente amato capitolo per Kinect, la periferica Microsoft. Possiamo aspettarci che il passaggio di testimone lasci comunque intatta la vocazione open world della serie e un sistema di combattimento rapido e dinamico.

Non si sa ancora nulla sulla data di uscita del gioco ma si presuppone possa uscire tra il 2021 e il 2022 per Xbox Series X e forse per PC.

