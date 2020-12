La pubblicazione di Naruto Color, ovvero l’edizione a colori del manga di Masashi Kishimoto, fu chiusa da Planet Manga a Gennaio 2019 con la conclusione della saga della terza guerra mondiale ninja.

Attraverso Facebook la casa editrice di Modena ha annunciato che a Gennaio 2021 uscirà una nuova edizione completa in collaborazione con RCS Mediagroup:

Abbiamo continuato a lavorare senza sosta studiando una soluzione che permettesse a tutti i lettori di proseguire la lettura della serie Naruto Color conclusa all’inizio del 2019 con la terza guerra mondiale ninja.

L’opportunità si è presentata grazie al nostro storico partner, RCS Mediagroup, che a partire da gennaio 2021 curerà una nuova edizione della serie, in uscita in edicola con La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni e sullo store online ufficiale di Gazzetta.

Siamo davvero felici di questa collaborazione che permetterà a tutti i lettori di iniziare una nuova avventura insieme a Naruto Uzumaki, e ai possessori della precedente edizione di poter finalmente terminare la lettura rimasta in sospeso, seppur con un formato differente.

Questa nuovissima edizione di Naruto Color, che non sarà in vendita sullo store online Panini, ma disponibile in edicola o attraverso i canali ufficiali di Gazzetta dello Sport, frutto di una fidata partnership tra Panini Comics e RCS, vuole essere il punto d’incontro per tutti i lettori, vecchi e nuovi, di scoprire l’intera saga in versione a colori e di poter leggere le avventure di Naruto nella sua interezza.

Ci vediamo al Villaggio della Foglia!